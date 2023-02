Fortaleza domina CSA em vitória e ganha confiança para Libertadores

O Fortaleza venceu o CSA por 3 a 0, nesta sexta-feira (17), em teste final antes da pré-Libertadores. Em campo, dominou o adversário, cresceu em momentos da partida e construiu um resultado elástico sem precisar de brilhantismo. No fim, o elenco ganha confiança para o desafio internacional.

No estádio Presidente Vargas (PV), o Leão pensou no futuro, sem esquecer o presente. A escalação deixou titulares, como Pochettino e Galhardo, de fora, mas a equipe acelerou a rotação quando necessário, conseguiu a imposição coletiva e venceu sem dificuldades.

A abertura do placar, em voleio de Lucero, nasce aos 46 do 1º tempo, quando o time focou na organização e cadencia. Em ritmo menor após o intervalo, ampliou em pênalti com Pikachu. Depois, sacramentou tudo com finalização Thiago Galhardo, aos 37 da etapa final.

O Fortaleza era mais qualificado e se apresentou assim. Com 12 pontos, e líder do Grupo A da Copa do Nordeste, tem situação mais confortável em busca da classificação. Após vencer também o Bahia por 3 a 0, na rodada anterior, cresceu em moral para enfrentar o Deportivo Maldonado-URU.

Estreias

Vojvoda promoveu as estreias do meia Calebe e do atacante Guilherme. O primeiro foi titular, se posicionou mais aberto na esquerda, e participou muito do jogo, até com uma finalização para fora. Na criação, para vencer a defesa rival, preencheu mais o centro do meio-campo e abriu espaços.

Legenda: O meia Calebe estreou no Fortaleza como titular contra o CSA Foto: Kid Júnior / SVM

A saída foi aos 30 do 2º tempo, cedendo lugar para o outro estreante. Guilherme ocupou o mesmo setor e, ofensivamente, participou da distribuição das jogadas. Era um momento de menor ímpeto leonino, com o atacante, quando acionado, forçando passes e inversões - foram as credenciais.

Assim, aos poucos, Vojvoda ganha peças e realiza as incorporações. Em campo, variou entre 4-4-2, 4-3-3 e até 4-5-1. O repertório mudou e o Fortaleza evoluiu com maior ritmo de jogo durante 2023.

Libertadores

Legenda: Vojvoda fez um rodízio no elenco do Fortaleza, descansando parte dos titulares Foto: Kid Júnior / SVM

O Fortaleza enfrenta o Deportivo Maldonado-URU na próxima quinta-feira (23), às 21h, no Uruguai, pelo jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores. A volta ocorre em 2 de março, na Arena Castelão, às 21h. A missa é se classificar e seguir com calendário internacional.

Pelo regulamento, se avançar para a 3ª fase, garante pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. Por isso, Vojvoda poupou parte do time contra o CSA. Assim, chega mais embalado para o duelo.