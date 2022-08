Vojvoda destaca maturidade do Fortaleza e elogia Fernando Miguel: 'goleiro também ganha jogo'

No Morumbi, o Fortaleza venceu o São Paulo por 1 a 0 e é líder do returno do Brasileirão. Juninho Capixaba marcou o gol da vitória, que também passou pelas mãos de Fernando Miguel. Em coletiva de imprensa neste domingo (28), o técnico Juan Pablo Vojvoda destaca a atuação do goleiro tricolor e a maturidade da equipe para se recuperar no torneio.

“Os primeiros 25 minutos foram de muito estudo, o adversário com melhor posse de bola. Conseguimos um gol, com uma boa jogada de parte nossa. A partir desse momento, acho que o controle de jogo com bola foi do São Paulo. Há que ser realista. Mas o time defendeu, fechou espaços, e tivemos uma atuação do nosso goleiro, Fernando Miguel, que foi muito boa. Ele trabalhou para isso. É um jogador importante, é uma posição que muitas vezes tem desgostos e muitas vezes ganha jogo. O atacante ganha jogo e, neste caso, o goleiro também ganha jogo. E no segundo tempo, acho que ele ajudou muito, mas também há que se lembrar o esforço de todo o time”, disse o treinador.

A vitória diante do time paulista, no Morumbi, foi a quinta seguida no returno do Brasileiro. A pontuação já é igual a de todo o primeiro turno, quando o time marcou os mesmos 15 pontos. Vojvoda credita a recuperação ao o amadurecimento do grupo.

“Essa maturidade também acontece porque o time passou por muitos momentos difíceis. Acho que o Fortaleza, a gente, nos momentos ruins, nos momentos em que perdemos muitas partidas faltando pouco tempo, merecendo muitas vezes mais, nos fortaleceu. Fortaleceu a unidade do time. E bom, hoje conseguimos algo importante, mas não fechamos nada. Nosso trabalho tem que continuar do mesmo jeito, com humildade. Sabendo que hoje sofremos e sofremos mais. Nem sempre o goleiro vai estar desse jeito. Vamos corrigir os erros e no momento que ganha, tem que ter calma também e acertar”, avaliou o argentino.

Vojvoda ainda fala sobre as atuações de Brítez e Thiago Galhardo. O técnico, no entanto, enfatiza a importância de todos os atletas para a armação da equipe.

“O Britez é um jogador que é muito regular em seu desempenho. Nós o conhecíamos da Argentina. E acho que o Galhardo fez um jogo também interessante. Muitas vezes o público fica com a jogada bonita, e é lógico, porque é um jogo para desfrutar. Mas do outro lado estão os treinadores que também pedem questões táticas a determinado jogador. E o jogador deixa o ego de lado, e isso para mim é muito importante, e põe toda a sua capacidade a serviço do time. Isso há que se reconhecer. Não somente Galhardo. Mas jogadores que tem qualidade e que neste momento não estão jogando”, explicou Vojvoda.

O Fortaleza está em 12º na tabela do Brasileirão, com 30 pontos. O time volta a campo no próximo domingo (4) diante do Botafogo. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

