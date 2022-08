São Paulo x Fortaleza pela Série A: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Melhor time do returno da Série A com 100% de aproveitamento após 4 rodadas, o Fortaleza volta a campo neste domingo (29), pela 24ª rodada da Série A querendo manter o embalo.

O Tricolor de Aço visita o São Paulo no Morumbi em busca de ampliar a sequência de quatro vitórias seguidas e subindo ainda mais na tabela.

A bola vai rolar a partir das 16h (com transmissão da TV Verdes Mares) e a expectativa é de um jogo muito interessante entre os tricolores.

O Fortaleza inicia a rodada na 13ª colocação com 27 pontos, já o São Paulo ocupa o 12ª e soma 29 pontos. Ou seja, se trata de um confronto direto na zona de classificação para a Sul-Americana de 2023, e porque não, postulantes ao G-10 da Série A. Quando se encontraram no primeiro turno no Castelão, os tricolores empataram em 1 a 1.

Pré-jogo de São Paulo x Fortaleza

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Verdes Mares, Premiere e da Verdinha (AM 810). O Diário do Nordeste acompanha tudo em tempo real.

Qual horário

A bola rola às 16h deste domingo (29)

Palpites

Escalações (prováveis)

São Paulo:

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão e Igor Gomes; Marcos Guilherme e Luciano. Técnico: Rogério Ceni

Fortaleza:

Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenutto, Titi, Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Thiago Galhardo; Romarinho, Moisés e Robson. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Com chega o Fortaleza

Para a partida, Vojvoda tem três retornos importantes: Tiago Galhardo, Marcelo Benevenuto e Zé Welison retornam de suspensão. Em contrapartida, Lucas Crispim está em transição, já recuperado de desconforto na coxa.

O Leão não sofre gols há 5 partidas na Série A e Fernando Miguel é o goleiro titular neste período. Ele pode chegar em uma marca importante se não sofrer gols neste domingo. Ele está em sexto lugar em uma lista de goleiros com maior minutagem sem sofrer gols na Série A nos últimos 20 anos e assumirá a 5ª colocação.

O goleiro do Leão analisou sua boa fase em entrevista coletiva: "Esse é um dado que deixa qualquer goleiro extremamente feliz (...) mas eu preciso dividir eles com a equipe inteira. Nós temos um comportamento globalizado dentro da equipe de entrega, de compromisso, tanto nas questões ofensivas quanto defensivas. O placar ficar zerado ele é gostoso ao final de cada partida, mas não tem sentimento melhor que sair do estádio e ver a alegria da equipe e to torcedor com mais uma vitória”, analisou ele.

Como chega o São Paulo

O São Paulo enfrenta o Fortaleza com quatro desfalques: os zagueiros Arboleda, Miranda e Léo, o volante Gabriel Neves e o atacante Caio. Os atletas estão no Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica (REFFIS). O goleiro Felipe Alves, emprestado pelo Tricolor do Pici, também está indisponível para a partida.

Apesar das baixas, o técnico Rogério Ceni terá o retorno dos recém-contratados Bustos, Ferraresi e Marcos Guilherme. Os jogadores serão utilizados para dar rodagem ao elenco, que visa chegar à final da Copa Sul-Americana.

Ficha Técnica | São Paulo x Fortaleza

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Morumbi, em São Paulo (SP) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Data: 28 de agosto de 2022 (domingo)

28 de agosto de 2022 (domingo) Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva - MG

Paulo Cesar Zanovelli da Silva - MG Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA) - MG

Guilherme Dias Camilo (FIFA) - MG Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira - MG

Felipe Alan Costa de Oliveira - MG Árbitro de Vídeo: Adriano Milczvski - PR

Adriano Milczvski - PR Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e Diário do Nordeste

