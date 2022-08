Análise: Em 5 jogos no returno, Fortaleza iguala campanha de turno todo e já sonha com G10

A vitória do Fortaleza diante do São Paulo teve a marca da resiliência e da solidez defensiva, liderada pelo goleiro Fernando Miguel, que fez 4 grandes defesas para garantir o resultado de 1 a 0 no Morumbi.

A equipe foi pressionada por grande parte do jogo, mas marcou muito bem o São Paulo, com as linhas defensivas bem armadas ao longo dos 90 minutos. E nas vezes que o time paulista conseguiu finalizações, o goleiro Fernando Miguel apareceu de forma brilhante.

Não foi uma grande atuação em termos ofensivos, mas o time de Vojvoda aproveitou a chance que teve, mostrando que esse "novo" Fortaleza é mais letal e desperdiça menos chance que no início da Série A, quando estava no Z4.

Legenda: O Fortaleza criou poucas chances, mas aproveitou a com Capixada após belo passe de Moisés, vencendo o jogo no Morumbi Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

E a equipe incorporou um estilo mais competitivo no sentido de marcar mais, Sasha e Brítez contribuem muito para essa evolução. Além de marcar melhor, soma-se a grande fase de Fernando Miguel, que não sofre gol a 6 jogos na Série A. Ou seja, a equipe está mais compactada e competitiva, crescendo a olhos vistos na competição.

Vale sonhar alto

Foi a 5ª vitória seguida do Leão na Série A, em uma bela campanha no returno, com 5 vitórias e 100% de aproveitamento. Para se ter uma ideia do feito do clube, em 5 rodadas, o Fortaleza já igualou a pontuação do 1º turno toda - 19 jogos - quando somou os mesmos 15.

E estando com 30 pontos em 12º, o fantasma do rebaixamento está sendo dissipado e o clube pode olhar para cima na tabela.

São apenas 4 pontos do 8º lugar (hoje o Santos) e 2 do 9º (hoje o América), posições que em potencial podem dar vagas na Libertadores, na chamada fase prévia.

Se pensar em algo diferente de ficar na Série A era utopia pela campanha preocupante, hoje o Fortaleza pode sim sonhar em voltar para a Libertadores.

O time mostra futebol para isso -Vojvoda encaixou muito bem os reforços - está mais solto em campo ao sair do Z4 e confiante a cada jogo. E nós sabemos que no futebol, a confiança precisa estar em alta para que as coisas aconteçam, claro, aliada a bom futebol e padrão tático.

No próximo domingo (4), às 16 horas em um Castelão certamente lotado, o Tricolor do Pici recebe o Botafogo e já pode entrar no G-10.