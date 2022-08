Fernando Miguel alcança marca histórica na Série A após grande atuação contra o São Paulo

O goleiro Fernando Miguel teve uma atuação de gala na tarde deste domingo (28), contribuindo diretamente com a vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do São Paulo no Morumbi, pela 24ª rodada da Série A, ao realizar grandes defesas. Foi 7º jogo dele sem ser vazado no Brasileirão e com isso, o goleiro se tornou o 5º da posição com mais tempo sem sofrer gols na Era dos Pontos Corridos: 630 minutos.

Ao não tomar gols diante do São Paulo, ele ultrapassou o Diego Salgado, que atuou pelo Ceará em 2010 e ficou seis jogos (ou 607 minutos). O recorde é de Rogério Ceni, do São Paulo, em 2007, quando passou 988 minutos. A lista foi divulgada pela conta do Brasileirão no Twitter.

Com o resultado, o Leão saltou para a 12ª colocação com 30 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Ao fim da partida, o goleiro do Leão foi bastante festejado pelo companheiros.

Veja vídeo da comemoração com Fernando Miguel

VAAAAMOOOS! EU TE AMO DEMAIS, FORTALEZAAAA! +3 ❤️💙🤍🦁 pic.twitter.com/mi1T4KLlz8 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 28, 2022

Sonho

Eleito o melhor em campo na vitória leonina, Fernando Miguel se disse feliz com a atuação, e lembrou sua trajetória no futebol, em entrevista ao Canal Premiere:

"Eu falei durante a semana, na coletiva em Fortaleza, que eu fico feliz de ouvir perguntas como essa: 'Esse é seu melhor momento? Essa é sua melhor partida?'. Acho que isso evidencia um trabalho, uma construção, um projeto que vem sido sonhado desde na infância e passou por suas dificuldades, paciência para esperar o momento para jogar – minha primeira Série A foi em 2016 - então ao passar dos anos eu tenho conseguido me desenvolver. Eu não tenho olhado para a idade, eu não tenho olhado para os comentários. Eu tenho simplesmente focado naquilo que é meu sonho".

Reação do Fortaleza

Em seguida, ele destacou a reação do Fortaleza na Série A, com 5 vitórias seguidas e o melhor time do returno, com 100% de aproveitamento.

"Eu tenho tido bons preparadores, que têm me ajudado a evoluir, e hoje foi uma grande partida. Ela é memorável não só para mim, mas para a equipe porque tem confirmado uma ascensão impressionante do nosso time. Então estou feliz, eu fico feliz com a partida e mais feliz ainda com o resultado”, completou.

