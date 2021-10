Vojvoda cita placar injusto, convoca a torcida e critica o VAR: "não é a essência do futebol"

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, não poupou críticas ao VAR após a derrota do Fortaleza para o América-MG, quando o sistema de monitoramento anulou um pênalti para o Tricolor, e assinalou outro contra. O comandante da área técnica também lamentou o resultado gerado, segundo ele, em 10 minutos de supremacia dos donos da casa, e aproveitou para convocar torcida para apoiar o grupo no próximo desafio, sábado (6), contra o Corinthians.

As reclamações de Vojvoda se referem a dois lances cabais na partida, que tiveram análise minuciosa na cabine do VAR, sob a responsabilidade do paulista Márcio Henrique de Gois. Primeiro, anulou um pênalti a favor do Leão, sobre o atacante Ángelo Henríquez, e assinalou outro contra, após questionável toque da bola no braço de Tinga.

Vojvoda Técnico do Fortaleza São decisões, arbitragem, VAR, (o futebol) perde muitas vezes a sua essência. Para a minha visão, não é essa a essência do futebol. Buscar muito um pênalti, buscar com muitas câmeras um pênalti. Eu não critico a arbitragem, mas é isso que perde a essência de futebol. As pessoas em casa: "é penalti, não é penalti". Não sei, buscar muito, com muitas câmeras, algo que acho que não é benéfico para o futebol.

Derrota

Sobre o resultado indigesto, o técnico argentino acredita que o placar tenha sido injusto, com boa atuação do Fortaleza, sobretudo, no primeiro tempo. A partida foi perdida, acredita Vojvoda, em 10 minutos de maior volume do América-MG.

"Não foi justo para mim, mas foi o resultado que se deu, a realidade. O América teve melhores momentos, 5, 10 minutos, e por isso que nós decidimos trocar três jogadores, para segurar esse bom momento do América. A partir daí, para trocar a realidade que estávamos vivendo, a partir das mudanças, houve o gol do América, e ficamos sem nada na partida", comentou.

Veja a coletiva

Apoio

Ao ser questionado se o desempenho do Tricolor foi "péssimo" no sábado, Vojvoda disse não concordar com o termo e aproveitou para convocar os torcidores para apoiar o elenco nos próximos desafios, a começar pelo Corinthians, no fim de semana que vem.

Não concordo, mas vocês têm todo o direito de opinar. São partidas já do final do Campeonato Brasileiro. Neste momento, temos que estar muito juntos, unidos, precisamos da torcida, principalmente, de gente, jornalistas como você, que falam críticas necessárias, mas também precisamos da ajuda de vocês para contagiar, transmitir que estamos vivos, que podemos seguir lutados, e que este grupo é forte. Acredito que somos um bom time e vamos continuar lutando por nosso objetivo.

Mensagem à torcida

"Seguir trabalhando, seguir confiando, agora mais que nunca, nos nossos jogadores. Eu confio nos meus jogadores, os jogadores confiam nos seus companheiros, no clube, na diretoria. Todos que trabalhamos no dia a dia para fazer um melhor clube e um melhor time. Precisamos de todos, principalmente da torcida", completou.