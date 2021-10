América-MG x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

A eliminação na Copa do Brasil é página virada no Fortaleza. Sem tempo para lamentações, o Tricolor volta o foco totalmente para o principal objetivo na temporada, a Série A do Campeonato Brasileiro, e entra em campo às 21 horas deste sábado (30), para enfrentar o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O duelo é de grande importância para o time de Juan Pablo Vojvoda. A competição vai se afunilando, chegando na reta final, e é preciso manter a regularidade apresentada até aqui também nas últimas dez rodadas.

Assim será possível seguir no G-4 e também encaminhar a sonhada e inédita vaga na Taça Libertadores, que está tão perto de ser sacramentada.

Para isso, o Leão do Pici se apega ao bom momento. Nos últimos sete jogos, são cinco vitórias e duas derrotas, com o detalhe que venceu os últimos três adversários em sequência (Grêmio, Chapecoense e Athletico-PR) e também acumula três triunfos seguidos nos jogos fora de casa (Sport, Fluminense e Chapecoense).

Escalação

Legenda: O zagueiro Marcelo Benevenuto é titular do Fortaleza com Vojvoda, mas desfalcará a equipe Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O técnico argentino realizará mudanças na equipe em relação ao time que entrou em campo para enfrentar o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

Dois retornos positivos: o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, que não podiam jogar na Copa do Brasil, ficam novamente à disposição. Além deles, Tinga está recuperado e também é opção. O trio pode aparecer logo na equipe titular.

Por outro lado, os meias Lucas Crispim e Yago Pikachu seguem no departamento médico. O camisa 10 está fora por lesão muscular, enquanto Pikachu ainda se recupera de lesão no ombro. Além de Robson, que ainda se recupera de entorse no tornozelo direito.

América-MG

Legenda: Marquinhos Santos vai para o 2º jogo no comando do América-MG Foto: Mourão Panda/América

Adversário do Fortaleza, o América-MG luta por outro objetivo no Brasileirão. Com 35 pontos, ocupa a 10ª colocação na tabela e busca aumentar a vantagem sobre a zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu o Santos por 2 a 0, em plena Vila Belmiro, em jogo que marcou a estreia do técnico Marquinhos Santos.

O Coelho detém a 3ª melhor campanha do 2º turno e vem em crescente na competição. Mesmo assim, adotará postura cautelosa contra o Leão do Pici.

Ao longo da semana, Marquinhos Santos organizou treinamentos com foco nas habilidades de defesa dos jogadores. O América busca intensificar seu poder de marcação, já que o Fortaleza é conhecido pela ofensividade e está entre os times que mais finalizam no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

Data: 30 de outubro de 2021

Hora: 21 horas

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Escalações

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel. Técnico: Marquinhos Santos

Fortaleza

Marcelo Boeck; Ederson (Tinga), Marcelo Benevenuto e Titi; Edinho, Ronald (Ederson), Felipe, Lucas Lima (Matheus Vargas) e Lucas Crispim; David e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda