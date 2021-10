Além dos jogadores lesionados, Fortaleza terá mais três desfalques certos contra o Corinthians

Após a derrota por 2 a 1 para o América-MG, o Fortaleza já volta as atenções para o Corinthinas, que será o adversário do próximo sábado (6), pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com três titulares.

No jogo contra o Coelho, o zagueiro Titi e o volante Matheus Jussa foram advertidos com o terceiro cartão amarelo da série e com isso terão que cumprir suspensão automática.

Além deles, o volante Éderson também levou o terceiro amarelo e está fora. Porém, por pertencer ao Timão e estar emprestado ao Tricolor, já não poderia atuar, por questão contratual.

Fora os desfalques por suspensão, Vojvoda não poderá contar com os meias Lucas Crispim (lesão no adutor da coxa esquerda) e Yago Pikachu (luxação clavicular no ombro esquerdo). O atacante Robson, com entorse no tornozelo direito, é dúvida.