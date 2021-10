Em jogo com polêmicas de arbitragem, Fortaleza perde para o América-MG fora de casa pela Série A

O Fortaleza conheceu a 9ª derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (30), o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o América-MG, jogando fora de casa, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e com isso segue com 48 pontos na tabela.

Com o resultado, o Tricolor perdeu uma posição nesta rodada, caindo de 4º para 5º lugar, já que o Bragantino chegou aos 49 pontos e ultrapassou o Leão do Pici.

O próximo desafio do time comandado por Juan Pablo Vojvoda será novamente fora de casa. No próximo sábado (6), às 17 horas, o adversário será o Corinthians, em São Paulo.

O JOGO

A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem, que serão contadas abaixo. No jogo jogado, o Tricolor fez uma atuação abaixo do que está acostumado e acabou pecando demais, sobretudo na criação de jogadas.

O time errou mais que o comum e acabou amargando o resultado negativo, que pôs fim à sequência de três vitórias seguidas que a equipe vinha antes na competição.

O primeiro tempo, porém, teve polêmicas de arbitragem. Após 30 minutos de um jogo aberto e com ataques dos dois lados, Ángelo Henríquez recebeu na área e foi derrubado por Eduardo Bauermann. O árbitro de campo Flavio Rodrigues de Souza assinalou pênalti com convicção.

Na sequência, o VAR Marcio Henrique de Gois interpretou que não houve o pênalti e recomendou revisão. Após análise no vídeo, a penalidade foi anulada.

Sete minutos depois, aos 37, o primeiro gol do jogo também teve polêmica. Após cruzamento na área, Tinga sobe para cabecear com Rodolfo. O atacante do América-MG se antecipa e desvia a cabeça na bola, que resvala no braço do defensor leonino.

Flavio Rodrigues de Souza nada marcou, mas Marcio Henrique de Gois interpretou como pênalti e recomendou revisão. Após análise no vídeo, o árbitro de campo assinalou a penalidade, que Ademir converteu para deixar o time da casa em vantagem antes do intervalo.

2º TEMPO

Legenda: David marcou o gol do Fortaleza no jogo Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza

Na etapa final, o Fortaleza voltou com outra postura e não demorou para abrir o placar. Logo aos cinco minutos, David recebeu de Ángelo Henríquez, invadiu a área e mandou uma bomba de pé direito, para deixar tudo igual.

O restante da etapa final foi de um jogo franco, aberto e com chegadas dos dois times. O Coelho, porém, finalizou bem mais (14 x 5) e soube aproveitar bem uma falha adversária para vencer o jogo.

Aos 38 minutos, Felipe Azevedo, que havia acabado de entrar, aproveitou rebote na área, se antecipou ao volante Felipe, que também havia entrado há pouco, e tocou para o fundo do gol, decretando a vitória do time da casa.