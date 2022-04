Veja lista dos campeões estaduais do Nordeste em 2022

O Fortaleza Esporte Clube sagrou-se campeão cearense de 2022 neste domingo (24). A equipe venceu o Caucaia por 4 a 0 e garantiu o tetracampeonato e o 45º título da competição. Assim, se une aos vencedores dos estaduais do futebol nordestino na atual temporada.

Até o momento, seis dos nove estados definiram os vencedores. Os demais são: CRB (Alagoas), Atlético-BA (Bahia), Sampaio Corrêa (Maranhão), ABC (Rio Grande do Norte) e Sergipe (Sergipe).

Assim, apenas Paraíba, Pernambuco e Piauí ainda não conheceram os campeões locais. Dos vencedores atuais, o clube com maior sequência de conquista de taças é o próprio Fortaleza, que ainda fatuou a Copa do Nordeste.

O Campeonato Piauiense será definido na quarta-feira (27), com Fluminense-PI x Parnahyba se enfrentando pelo jogo de volta - na ida, o time tricolor venceu por 1 a 0. No sábado (30), é a vez do Pernambucano, que teve triunfo do Retrô frente ao Náutico por 1 a 0 na 1ª decisão.

A competição paraibana, no entanto, ainda não conhece os finalistas. O torneio está na semifinal, com os duelos entre Nacional de Patos x Botafogo-PB e Campinense x Sousa brigando pelas vagas.

Campeões do Nordeste em 2022:

Alagoas: CRB.

Bahia: Atlético-BA (bicampeão).

Ceará: Fortaleza (tetracampeão).

Maranhão: Sampaio Corrêa (tricampeão).

Paraíba: ainda não definido.

Pernambucano: ainda não definido.

Piauí: ainda não definido.

Rio Grande do Norte: ABC (bicampeão).

Sergipe: Sergipe.