Veja 10 fatos que marcaram o ano de 2020 no futebol cearense

A temporada de 2020 ainda não chegou ao fim, a Série A é encerrada apenas em fevereiro de 2021, mas o ciclo do ano é concluído nesta quinta-feira (31). E foi difícil em muitos sentidos, seja financeiramente ou mesmo pelo calendário apertado. De todo modo, o futebol cearense saiu fortalecido de mais uma etapa com força no cenário esportivo nacional. Assim, o Diário do Nordeste listou 10 fatos marcantes do desporto local durante esse período marcado pela pandemia de Covid-19.

Leão na Sula

Foto: Foto: Thiago Gadelha

A participação do Fortaleza na Copa Sul-Americana foi histórica e, por vezes, parece evento longe de 2020. Na época dos jogos, em fevereiro, havia público nos estádios de futebol. No primeiro jogo internacional oficial de um clube cearense, a torcida tricolor invadiu Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar a partida contra o Independiente. Na volta, protagonizou espetáculo na Arena Castelão com belos mosaicos. No fim, a equipe foi eliminada na 1ª fase do mata-mata.

Futebol parou

Legenda: A pandemia do novo coronavírus afetou Ceará e Fortaleza com a paralisação do futebol no Brasil Foto: Camila Lima

Em pandemia sem precedentes na história da humanidade, acompanhamos a paralisação de todos os eventos, o que inclui os jogos de futebol. Principal palco esportivo cearense, a Arena Castelão foi fechada por quatro meses até a aprovação dos protocolos contra a Covid-19. E a bola voltou a rolar, mas sem fator determinante para o espetáculo: o torcedor na arquibancada. Assim seguimos até o momento, respeitando medidas sanitárias do Governo do Estado.

Gordiola é Ceará

Legenda: Guto Ferreira é o técnico do Ceará desde o início da Série A de 2020 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A chegada de Guto Ferreira no Ceará merece capítulo na temporada. Antes, o Alvinegro de Porangabuçu havia sido comandado por Argel Fucks e Enderson Moreira. Logo, no terceiro mês do ano, precisou de nova mudança - o que colocou em xeque o planejamento para 2020. Ao acertar com o treinador atual, o Vovô realizou um dos sonhos antigos da diretoria e ainda trilhou caminhos de glória no decorrer do ano através de um dos profissionais mais vitoriosos do Nordeste.

Clássico-Rei "fora de casa"

Legenda: Klaus marcou o gol da vitória na 1ª etapa Foto: Felipe Santos/cearasc.com

O novo coronavírus tirou da terra alencarina um evento inédito na rivalidade de Ceará e Fortaleza. Pela primeira vez, as equipes se enfrentava na semifinal da Copa do Nordeste, agora em partida única. Com os imbróglios da pandemia, a partida foi realizada em Salvador, na Bahia, sendo assim em solo estrangeiro e longe de casa. O Vovô levou a melhor e eliminou o plantel tricolor com gol do zagueiro Klaus, de cabeça, aos 23 do primeiro tempo.

Campeão invicto

Legenda: Ceará levantou a taça do Nordeste após 5 anos Foto: Foto: Felipe Santos/ cearasc.com

O Ceará conquistou o maior título da história do clube pela segunda vez: e novamente de modo invicto. Contamos que a equipe chegou na decisão, mas as duas finais frente ao Bahia foram de soberania alvinegra, apesar dos jogos realizados literalmente nos domínios do adversário. Com pouco tempo para trabalhar, Guto armou um esquema sólido e bateu o rival nos dois confrontos. A festa foi tanta que rendeu até o filme 'Invictos', disponível no canal oficial do YouTube do Vovô.

Estadual atrasado

Legenda: Profissionais do Fortaleza erguem a taça de bicampeão cearense Foto: Thiago Gadelha

O Fortaleza foi o campeão cearense de 2020 e você só descobriu isso em outubro. Tradicionalmente realizado nos primeiros meses do ano, antes das disputas nacionais, o Estadual mudou de regulamento e precisou ser adiado para ter espaço no calendário. Assim, tudo ficou no meio da Série A, e nas finais de clima quente entre as diretorias, o Leão faturou o título pelo segundo ano consecutivo, devolvendo a derrota no Nordestão: aqui venceu os dois duelos da finalíssima.

Copa do Brasil

Legenda: Vina decretou a vitória do Ceará com golaço de voleio no segundo tempo Foto: Kid Júnior / SVM

As trajetórias foram diferentes, mas ambas trouxeram muita história para contar ao torcedor. O Fortaleza, campeão do Nordeste em 2019, entrou logo nas oitavas e só esperou os demais. O Ceará foi desde a 1ª fase e saiu eliminando Bragantino/PA, Brusque e Vitória/BA. Juntos, enfim, o Leão teve uma partida memorável contra o São Paulo e foi eliminado após placar de 10 a 9 nos pênaltis. Já o Vovô avançou contra o Santos, rival da Libertadores, e foi superado pelo Palmeiras.

Adeus do mito

Legenda: Rogério Ceni assinou com o Flamengo até dezembro de 2021 Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O roteiro do último ano se repetiu durante a Série A: Rogério Ceni deixou o Fortaleza, dessa vez para o Flamengo. O ex-goleiro, tido como o maior técnico da história do clube pelo então presidente Marcelo Paz, se despediu sem público ou homenagens. A partida para o Rio de Janeiro ocorreu em novembro, ficando o legado estrutural e quatro títulos em três temporadas pelo Leão. No lugar, posto agora de Marcelo Chamusca com a missão de ficar na 1ª divisão.

Sonho coral 3.0

Legenda: Técnico Marcelo Vilar não estava contente com desempenho de jogadores e pediu dispensa de 5 atletas Foto: JL Rosa

O Ferroviário seguirá na Série C para 2021. A campanha da última edição começou forte no início da fase de grupos, mas a equipe perdeu rendimento e também a vaga na 2ª fase do Campeonato Brasileiro, adiando o sonho do acesso à Série B. Fica o acúmulo de experiência após duas disputas consecutivas e também lembranças de partidas memoráveis, como as vitórias contra Vila Nova (4x0), Treze/PB (0x3) e Imperatriz/MA (7x0).

Retorno do gigante

Legenda: O Icasa conseguiu o acesso em partida contra o Itapipoca Foto: Antonio Josimar Segundo

O Icasa tem espaço na retrospectiva porque é dos gigantes do futebol cearense. O passado conta glórias, quase acesso à Série A e uma paixão sem limites no Cariri, até com benção de Padre Cícero. Enfim, o Verdão, em etapa de reconstrução, conquistou a 2ª divisão cearense e voltará para a elite em 2021. Falamos então de um capítulo de retomada da força no cenário local e nacional. Na companhia da equipe, o Crato também avançou para a elite estadual.