Icasa vence Crato e conquista título da Série B do Campeonato Cearense

O Icasa se sagrou campeão da Série B do Campeonato Cearense. Em final disputada nesta terça-feira (8), o Verdão do Cariri venceu o Crato por 2 a 0 no estádio Inaldão, em Barbalha.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Primeiro com Stronda, aproveitando bola alçada na área, depois com Olávio, que arrancou em contra-ataque e marcou de cobertura.

Vale ressaltar que as duas equipes estão garantidas na elite estadual em 2021. O título foi o terceiro da história do clube na competição. A galeria de troféus registra também três a Copa Integração (3), Taça Padre Cícero (2) e Fares Lopes (2)

Confira o jogo