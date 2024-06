Última vitória do Ceará fora de casa contra a Ponte Preta deu acesso à Série A; relembre o jogo

O Ceará não vence a Ponte Preta fora de casa desde 2009. O Vovô visita a equipe paulista nesta terça-feira (25) em Campinas (SP) na tentativa de voltar a vencer a Macaca na condição de visitante depois de quase 15 anos.

A última vitória nessas condições aconteceu em novembro de 2009 e marcou o acesso do Ceará à Série A do Brasileirão. Renan Fonseca (gol contra) abriu o placar para o Ceará, Fabiano Gadelha empatou para a Ponte e Fabrício fez o gol da vitória e do acesso do Vovô.

CEARÁ COMO VISITANTE CONTRA A PONTE PRETA

Ponte Preta 2-0 Ceará | Campeonato Brasileiro de 1976

Ponte Preta 0-1 Ceará | Campeonato Brasileiro de 1982

Ponte Preta 1-1 Ceará | Série B 2007

Ponte Preta 3-2 Ceará | Série B 2008

Ponte Preta 1-2 Ceará | Série B 2009

Ponte Preta 3-1 Ceará | Série B 2014

Ponte Preta 0-0 Ceará | Série B 2023

Legenda: Ceará e Ponte Preta na Série B de 2023 Foto: Israel Simonton / Ceará

Ponte Preta e Ceará entram em campo nesta terça-feira (25), às 21h de Brasília, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), para disputar a 12ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.