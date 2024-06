Ceará embarca para jogo contra a Ponte Preta com cinco desfalques; veja relacionados

O Ceará embarcou na manhã desta segunda-feira (24), para Campinas, interior de São Paulo, para jogar contra a Ponte Preta, pela décima segunda rodada da Série B. O técnico Wagner Mancini não poderá com cinco atletas do seu elenco principal. Não viajaram Jorge Recalde, Richardson, Facundo Barceló, que está no departamento médico, Aylon e Matheus Bahia, que estão suspensos.

A boa notícia é a volta de Lucas Mugni. O Ceará vem de três jogos sem vencer na Série B e busca a reabilitação na competição em jogo pela 12ª rodada. O Vozão encara a Ponte Preta, na terça-feira (25), no Moisés Lucarelli em Campinas (SP), pela 12ª rodada.

O Alvinegro é o 10º colocado com 15 pontos e está 3 do G4, enquanto a Ponte é a 14º com 12.

Veja os relacionados do Ceará:

GOLEIROS

Richard

Bruno Ferreira

Maicon Cleiton

LATERAIS

Raí Ramos

Rafael Ramos

Paulo Victor

ZAGUEIROS

Ramon Menezes

David Ricardo

Matheus Felipe

Yago

MEIAS

Jean Irmer

De Lucca

Lourenço

Guilherme Castilho

Caio Rafael

Lucas Mugni

ATACANTES

Saulo Mineiro

Erick Pulga

Janderson

João Victor

Facundo Castro

Kaíque