Mancini lamenta empate do Ceará com o Sport e explica queda de rendimento da equipe

O Ceará empatou com o Sport em jogo sem gols na noite desta quinta-feira (20), na Arena Castelão. O técnico Vagner Mancini lamentou as oportunidades perdidas e ressaltou que o intuito é que o Alvinegro vença, independente se jogando bem ou não. O técnico também falou sobre as substituições que precisou fazer ainda na primeira parte do confronto e como isso influenciou no rendimento do time.

"Nós tínhamos dois jogadores no primeiro tempo sentindo lesão. Então, a intensidade do seu time, com dois jogadores a menos, com certeza vai ser diagnosticada. A partir do momento em que eu fiz a substituição do Barceló, em seguida o Recalde sentiu também. Então, é óbvio que você tendo dois jogadores sentindo, faltavam apenas quatro minutos quando veio a informação. Mas aí depois a gente soube que eles já haviam sentido há mais tempo dentro da partida. Então é óbvio que o cara tenta, de todas as formas, suportar para poder levar até o intervalo. Então, hoje, especificamente, foi isso", explicou o técnico.

Muitas vezes aquilo que acontece dentro de um jogo de futebol, nem eu nem vocês conseguimos explicar. O futebol é apaixonante exatamente por isso. Ninguém tem uma regra. O Ceará vai jogar bem hoje por causa disso, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Do outro lado tem o oponente. Eu gostaria que o Ceará jogasse bem todas as partidas, mas eu prefiro que o Ceará ganhe as partidas. Se puder ganhar jogando bem, maravilhoso. Mas tem que ganhar. Quando a gente não consegue o êxito, todo mundo tem uma pergunta mais ácida para fazer como se eu tivesse a solução para todos os problemas na cabeça. Infelizmente não tenho. Eu também acompanho o jogo, tento melhorar o que posso, mas todo mundo tem suas limitações. Tenho certeza que vocês se estivessem aqui também não conseguiriam explicar todas as nuances do futebol. Vagner Mancini Técnico do Ceará

ANÁLISE DA PARTIDA

"Não foi um jogo bonito de se assistir, foi moroso em vários aspectos. Não gostei do Ceará no primeiro tempo, achei que foi uma equipe lenta, que não soube marcar, não soube fazer a pressão na bola que deveria ser feito. Voltou melhor no segundo tempo, teve 15 ou 20 minutos de lucidez e nesse tempo tivemos boas oportunidades de gol que não concluímos. Depois disso a equipe voltou a oscilar novamente. Sabíamos que seria um jogo difícil. O Sport sai jogando bem, mas eu não gostei do jogo, acho que o Ceará deveria ter o ímpeto do início do segundo tempo o jogo inteiro. Erramos e isso pesou no resultado da partida. O empate não é o que queríamos, mas vamos seguindo", disse o técnico.

"Óbvio que queríamos que os atletas fizessem o gol. A equipe cria, tem ótima entrada pelo meio-campo e pelas laterais, vimos isso hoje novamente. Nós temos as oportunidades. Vejo muitos jogos na semana e vejo times ganhando de 1 a 0 com apenas uma oportunidade de gol. A gente está desperdiçando e isso acaba pesando, porque são pontos que são jogados fora e você começa a cair na classificação. São lances que precisa ter frieza e o gesto técnico. Se fazer gol fosse fácil, não seria uma arte. Estamos enfrentando essa dificuldade e o que pode ser feito em termos de treinamento está sendo feito. A hora da execução é única e temos que entender que isso acontece, mas temos que fazer essa fase melhorar. Se tivéssemos feito o gol hoje e vencido a partida por 1 a 0, a alegria teria voltado, porque sabíamos que era um jogo difícil contra um concorrente direto. Pesou", finalizou.

O Ceará volta a campo na terça-feira (25), quando enfrenta a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli. O duelo, que terá início às 21h (de Brasília), é válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro.

