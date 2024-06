Venda de Jonathan ao Cruzeiro melhorou questões financeiras para o Ceará, revela Mancini

Vagner Mancini avaliou as saídas de Jonathan, vendido ao Cruzeiro, e Bruninho emprestado ao Boa Vista, de Portugal. O técnico do Ceará revelou que a venda do jovem zagueiro ocorreu para solucionar "necessidades financeiras" do clube. Além disso, reforçou a importância de trazer reforços na próxima janela.

"Se eu for pesar em termos de perda com necessidade, talvez não seja. Porque o Ceará também tem necessidades financeiras. E a gente tem que entender isso daí. O clube atravessa um momento onde a venda do Jonathan veio para solucionar algumas coisas importantes no nosso dia a dia, que também interferem de forma decisiva dentro do que estamos fazendo. Então, era importante. A diretoria tomou decisões que tinham que ser tomadas tanto na saída do Jonathan quanto na saída do Bruninho", explicou o treinador em entrevista coletiva após empatar com o Sport pela Série B.

Jonathan foi anunciado pelo Cruzeiro nesta sexta-feira (20). O jogador de 20 anos tem vínculo com o time mineiro até junho de 2029. As negociações envolvendo o defensor chegaram ao valor de R$ 8,25 milhões de reais. O Alvinegro segue com 10% dos direitos do atleta. Com as saidas do defensor e do meia,

"Todo time vai se reforçar na janela. O Ceará não vai ser diferente. Também vai em busca no mercado de atletas que possam suprir essa necessidade que às vezes a gente tem. Hoje, na última hora, perdemos o Mugni, que seria um atleta importante dentro deste jogo de hoje. E outros atletas também, que ora por suspensão ou lesão ficam de fora", lembrou Mancini.

"Hoje usei dois meninos que jogaram pouco, o Caíque e o Iago. Ainda bem que temos a base, que está nos fornecendo alguns atletas que têm dado conta do recado, mas é óbio que estamos de olho no mercado, para que a gente possa reforçar a equipe do Ceará. Ao logo da competição, com certeza vamos enfrentar ainda maiores dificuldades se formos só com esses jogadores. Há necessidade pelo número de atletas que temos no elenco e há necessidade também que a gente qualifique um pouco mais o time", completou.

O Alvinegro volta a campo nesta terça-feira (25), quando enfrenta a Ponte Preta. O duelo será no Estádio Moisés Lucarelli, a partir das 21h (de Brasília).

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: