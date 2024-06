Ceará e Fortaleza estão entre maiores médias de público do Brasileiro; veja ranking

O futebol cearense está entre as maiores médias de público pagante do Campeonato Brasileiro de 2024. Somando todas as divisões, Ceará e Fortaleza aparecem dentro do Top-20 nacional, cada um com cinco jogos. Os dados são do portal SrGoool, especializado em estatísticas.

Na Série B, o Vovô tem média de pagantes de 19.431 torcedores, aparecendo na 11ª posição geral. O Fortaleza, na Série A, aparece em 14º na lista, com 16.651 espectadores em média no torneio.

O detalhe é que as duas equipes utilizam a Arena Castelão e o estádio Presidente Vargas (PV) como palcos para os respectivos compromissos. O Flamengo é líder, com 48.600 torcedores de média.

Maiores médias de público pagante do Brasileiro (2024)

Flamengo [SÉRIE A]: 48.600 | 5 jogos Corinthians [SÉRIE A]: 43.053 | 5 jogos São Paulo [SÉRIE A]: 41.756 | 5 jogos Bahia [SÉRIE A]: 31.285 | 4 jogos Atlético-MG [SÉRIE A]: 30.074 | 4 jogos Athletico-PR [SÉRIE A]: 28.112 | 5 jogos Internacional [SÉRIE A]: 25.348 | 3 jogos Palmeiras [SÉRIE A]: 24.458 | 5 jogos Vitória-BA [SÉRIE A]: 21.442 | 6 jogos Cruzeiro [SÉRIE A]: 20.874 | 4 jogos Ceará [SÉRIE B]: 19.431 | 5 jogos Vasco [SÉRIE A]: 19.339 | 6 jogos Fluminense [SÉRIE A]: 17.229 | 5 jogos Fortaleza [SÉRIE A]: 16.651 | 5 jogos Botafogo [SÉRIE A]: 16.114 | 5 jogos Sport [SÉRIE B]: 15.775 | 3 jogos Grêmio [SÉRIE A]: 14.802 | 4 jogos Criciúma [SÉRIE A]: 13.290 | 5 jogos Coritiba [SÉRIE B]: 12.870 | 6 jogos Atlético-GO [SÉRIE A]: 12.332 | 5 jogos