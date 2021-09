Tite convoca cearense Artur para Seleção Brasileira; Ceará tem parte dos direitos do atacante

O atacante cearense Artur, do RB Bragantino, foi convocado nesta sexta-feira (3) para defender a Seleção Brasileira. O atleta foi chamado pelo técnico Tite para integrar a delegação que participa dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Revelado na base do Ceará, O jogador de 23 anos se tornou profissional no Palmeiras, teve passagem pelo Bahia e foi vendido ao RB Bragantino em 2020. O atleta chega pela primeira vez na Seleção. O Vovô segue com 5% dos direitos econômicos.

Legenda: Na carreira, Artur tinha sido convocado para jogos da Seleção Brasileira Sub-23 Foto: Mauro Horita / CBF

A incorporação ocorre após o meia Claudinho e o atacante Malcom, ambos do Zenit-RUS, precisarem retornar para a Rússia a pedido do referido clube. O volante Matheus Nunes, do Sporting-POR, também tinha sido convocado, mas não se apresentou.

Assim, o comandante do Brasil chamou mais atletas antes do jogo contra a Argentina no domingo (5), às 16h, em São Paulo. Após vencer o Chile fora de casa na quinta (2), a equipe inicia preparativos para a reedição da final da Copa América, quando perdeu no Maracanã/RJ.

Legenda: O cearense Artur Victor é um dos destaques do Bragantino na temporada de 2021 Foto: Ari Ferreira / Bragantino

Convocação extra

Por conta do veto da organização da da Premier League (o Campeonato Inglês) de liberar jogadores para o Brasil, devido aos índices de Covid-19, Tite tinha feito uma convocação extra no dia 27 de agosto, quando chamou nove jogadores para substituir os que foram impedidos de se apresentar.

Na ocasião, nomes como o goleiro Éverson e o atacante Hulk, uma dupla do Atlético-MG, foram chamados. A CBF também fez contato com diversos clubes para a definição da pré-lista, e consultou o Fortaleza sobre o volante Éderson, de 21 anos.

Delegação do Brasil após mudanças na convocação:

Goleiros: Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico) e Everson (Atlético-MG);

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Miranda (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Daniel Alves (São Paulo);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon), Gerson (Olympique) e Edenílson (Internacional);

Atacantes: Neymar (PSG), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Gabigol (Flamengo), Hulk (Atlético-MG), Vini Jr (Real Madrid) e Artur (RB Bragantino).