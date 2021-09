Artur é o 12º cearense convocado para a Seleção Brasileira; veja lista

O atacante Artur Victor, do RB Bragantino, se tornou o 12º jogador cearense convocado para a Seleção Brasileira. Chamado pelo técnico Tite nesta sexta-feira (3) para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o atleta de 23 anos, natural de Fortaleza, mostra a força local e ainda coroa a base do Ceará Sporting Club, onde foi revelado.

A representatividade é importante, são poucos os que tiveram a honra de defender uma equipe nacional. E no contexto contemporâneo, deixa dois cearenses no radar do Brasil - se acrescentar o atacante Éverton, que atua no Benfica-POR e recebeu convocações recentes.

Os nomes se somam aos de ídolos como os ex-atletas Jardel e Mirandinha. Confira todos os jogadores cearenses que já foram convocados para a Seleção Brasileira principal.

Cearenses na Seleção Brasileira:

Éverton Cebolinha

Legenda: Éverton foi revelado pelo Fortaleza e se transferiu para o Grêmio nas categorias de base Foto: divulgação

Natural de Maracanaú, é um dos atletas cearenses com maior expressão na Seleção Brasileira. Revelado pelo Fortaleza, se tornou profissional no Grêmio e agora defende o Benfica-POR. Com a camisa canarinha, o grande momento foi a artilharia da Copa América de 2019, com três gols. O atleta de 25 anos segue no radar de Tite e acumula convocações recentes.

Wendell

Legenda: Wendel participou de jogos com a camisa da Seleção Brasileira na base Foto: divulgação

O lateral esquerdo Wendell foi convocado para a Seleção Brasileira em 2016, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não chegou a entrar em campo. Nascido em Fortaleza e revelado pelo Icasa, o atleta teve uma boa passagem pelo Grêmio e depois se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Na atual temporada, fechou com o Porto-POR.

Osvaldo

Legenda: Osvaldo participou de jogos da Seleção Brasileira quando defendeu o São Paulo Foto: divulgação

Em grande fase no São Paulo, o atacante foi lembrado pelo técnico Felipão e recebeu convocações em 2013. A estreia foi no dia 6 de abril, quando entrou no 2º tempo da partida contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com 33 anos, defende o Fortaleza, clube que o revelou ao futebol. Na carreira, atuou também por times como Fluminense e Ceará.

Dudu Cearense

Legenda: Dudu Cearense foi o atleta do Ceará com mais convocações para a Seleção Brasileira Foto: divulgação

O ex-volante é o jogador com mais passagens pela Seleção Brasileira. Somando 37 convocações para o time canarinho, Dudu Cearense foi destaque nos elencos das categorias de base da CBF e ainda tem no currículo o título da Copa América de 2004.

Jônatas

Legenda: Na carreira, o volante Jônatas foi titular e capitão do Flamengo Foto: divulgação

Natural de Fortaleza, o volante Jônatas Domingos não passou por clubes cearenses no começo da carreira, mas chegou a ser titular e capitão do Flamengo, ganhando chance com o técnico Dunga em 2006. Na ocasião, não foi acionado no amistoso com a Noruega. Encerrou a carreira no Icasa em 2014.

Jardel

Legenda: O atacante Jardel é um dos ídolos da história do Porto, de Portugal Foto: divulgação

Centroavante nato, duas vezes Chuteira de Ouro na Europa e ídolo por onde passou, Jardel foi convocado para a Seleção Brasileira em 11 oportunidades entre 1996 e 2002. Revelado no Ferroviário, marcou um gol com a camisa amarelinha. Na época, foi cotado para a disputa da Copa do Mundo que consagrou o penta mundial na Alemanha, mas não ficou na lista.

Adriano

Legenda: Adriano foi revelado pelo Ferroviário e teve destaque no futebol europeu Foto: divulgação

Nascido em Fortaleza e tendo sua origem no futebol profissional com a camisa do Ferroviário, o zagueiro Adriano Félix foi lembrado pelo então técnico Zagallo em 1995 para um amistoso contra o Valencia. O atleta defendia o Sport/PE no momento da convocação e não chegou a entrar em campo. Após passagens por clubes europeus, se tornou auxiliar técnico aos 45 anos.

Mirandinha

Legenda: O meia cearense Miradinha foi ídolo no Newcastle, da Inglaterra Foto: reprodução

Natural de Chaval, município localizado na divisa com o Rio Grande do Norte, Francisco Francisco Ernandi Lima da Silva, o 'Mirandinha', teve seu talento reconhecido em 1987, após excelentes temporadas por Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. O jogador revelado pelo Ferrão participou de três partidas e marcou o 1º gol brasileiro da história em Wembley, na Inglaterra.

Babá

Legenda: Natural de Aracati, Babá fez história pelo Flamengo Foto: reprodução

Em 1961, Mário Braga Gadelha, mais conhecido como Babá, jogou apenas um jogo amistoso pela Seleção Brasileira como atacante. Natural de Aracati, o jogador se destacou no cenário nacional jogando pelo Flamengo, onde foi bicampeão carioca em 1954-55. Começou e encerrou a carreira profissional no Ceará, deixando os gramados em 1968.

Zé de Melo e Geraldo

Legenda: Em 1959, o Brasil foi representado por um elenco nordestino em uma competição Foto: reprodução

Os dois jogadores cearenses tiveram a oportunidade de defender a Seleção Brasileira durante o torneio Sul-Americano Extra de 1959, ano em que o time canarinho foi todo representado por um elenco nordestino que atuava em competições regionais entre as federações. O técnico dessa equipe era Gentil Barroso.