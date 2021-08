Tite convoca Éverson e Hulk, do Atlético-MG, e mais sete atletas para as Eliminatórias da Copa; veja

O técnico Tite convocou mais nove atletas para as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Os novos convocados substituirão os atletas da Premier League, após a entidade inglesa anunciar que não irá liberar jogadores para data FIFA de setembro, em virtude da pandemia da Covid-19.

A comissão técnica brasileira precisou desconvocar, em virtude da decisão inglesa, os goleiros Alisson (Liverpool) e Éderson (Manchester City), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), os meias Fabinho (Liverpool) e Fred (Manchester United) e os atacantes Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Éverton) e Raphinha (Leeds United)

Entre os convocados, está o goleiro Everson, ex-Ceará, que atua no Atlético-MG. O atacante Hulk, também da equipe mineira, foi convocado. Do cenário europeu, os volantes Gerson (Olympique de Marselha-FRA) e Matheus Nunes (Sporting-POR), além dos atacantes Malcom (Zenit-RUS) e Vinícius Junior (Real Madrid-ESP) estão na lista. Confira abaixo os nove atletas convocado para a Data FIFA de setembro.

Goleiro

Everson - Atlético-MG

Santos - Athletico-PR

Zagueiro

Miranda - São Paulo

Meio-campistas

Edenilson - Internacional

Gerson - Olympique de Marselha

Matheus Nunes - Sporting

Atacantes

Hulk - Atlético-MG

Malcom - Zenit

Vinícius Junior - Real Madrid

O Brasil entra em campo no dia 02 de setembro (quinta), contra o Chile, no dia 05 de setembro (domingo), contra a Argentina, e no dia 09 de setembro (quinta), contra o Peru, fechando a Data FIFA de setembro.

Os atletas brasileiros convocados para os três confrontos válidos pelas Eliminatórias da América do Sul se apresentam neste domingo (29) na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Durante o período, as equipes brasileiras que tiveram atletas convocados, não disputarão jogos da Série A ou da Copa do Brasil.