Tinga responde críticas da torcida e exalta campanha do Fortaleza: ‘a maior de um clube nordestino’

O Fortaleza venceu o Internacional por 3 a 0, neste domingo (8), na Arena Castelão, e encerrou a Série A de 2024 na 4ª posição, com 68 pontos, na melhor campanha da história do Nordeste na era dos pontos corridos. Capitão da equipe, Tinga se despediu da temporada com um gol e ressaltou que acompanhou as críticas do torcedor tricolor pelo desempenho, mas se manteve focado em evoluir.

"Eu fico muito feliz por todo o esforço que a gente está fazendo, uma temporada marcante, a maior de um clube nordestino, terminar invicto em casa, é importante. E também queria falar que muitos torcedores criticam, acham que a gente não se esforça, não se dedica, mas a gente tenta sempre escutar o lado de dentro (do clube), não focar no fora, porque o torcedor vê muito o momento, não sabe lidar com o todo, o contexto, então é tenta ter sabedoria e resiliência para seguir trabalhando e evoluindo. Mais uma temporada, não é todo mundo que fica tanto tempo em um clube e evoluindo. Fico muito feliz, queria agradecer aos meus companheiros pela entrega e dedicação e agradecer ao torcedor que fez uma grande festa. Agora é descansar, 2025 será grandioso, sabemos da expectativa" Tinga Lateral do Fortaleza

Tinga participou de 53 jogos em 2024, totalizando três gols e oito assistências. Ao longo do ano, perdeu a vaga de titular absoluto, apesar de sempre ser alternativa no time.

"Acho que em alguns jogos, eu fui mal, acontece, mas se verem os números, foi um dos melhores anos que eu fiz, foram três gols e oito assistências. Para um lateral, foi o maior (número) do time de lateral e joguei de zagueiro também. O pessoal gosta de números, de criticar um jogo só. Claro que eu errei, sou sempre o primeiro responsável, sempre tento dar a cara a tapa, sei o que carrego de responsabilidade, então tento virar isso como motivação. Com certeza, um gol é importante, não foi esse o primeiro, já aconteceu vários, então tenho de fazer melhor próximo ano. O torcedor sempre quer mais, eu tenho que melhorar, me dedicar mais para atingir os novos objetivos”. Tinga Lateral do Fortaleza

Com 31 anos, Tinga tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026. Na história, está no rol dos ídolos mais vitoriosos, somando 10 títulos com a equipe - a última foi a Copa do Nordeste de 2024.