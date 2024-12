Fortaleza x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro se despede de 2024 neste domingo (8) em sua 38ª rodada. Na Arena Castelão, o Fortaleza encerra a temporada contra o time do Internacional às 16h (horário de Brasília).

Na tabela, o Leão do Pici aparece na 5ª colocação com 65 pontos, mesma pontuação do Colorado, que é 4º colocado por ter um saldo de gols maior. Com isso, o confronto é direto na briga por terminar o ano dentro do G-4, apesar das duas equipes já terem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na televisão, a partida vai passar no Sportv e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

A reta final de temporada do Fortaleza não é boa no recorte recente. O time não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas seguidas contra Vitória e Atlético-GO. Em busca de repetir o feito de 2021 e terminar no G-4, o Leão quer exercer sua força como melhor mandante, vencer o Inter e fechar com chave de ouro uma temporada história de Brasileirão.

Para isso, Juan Pablo Vojvoda teve apenas dois dias de preparação no Pici. O treinador conta com o retorno do zagueiro Titi, que estava suspenso, mas não pode utilizar uma peça importante na defesa: Benjamin Kuscevic. O chileno está suspenso pelo terceiro amarelo. Além dessa baixa, seguem no departamento médico, Pedro Augusto, Pacheco e Kayzer.

COMO CHEGA O INTERNACIONAL

O Internacional chega para esta partida com muitos desfalques no seu elenco, de jogadores importantes para o técnico Roger Machado. Três destes jogadores estão enfrentando problemas familiares, nos casos de Wesley, que perdeu o pai, Alario, com a mãe com um problema de saúde, e Thiago Maia, acompanhando o pai na recuperação de um AVC,

Alan Patrick, com uma lesão muscular, Mercado, com uma lesão no joelho esquerdo, e Rogel, com uma fratura na mão, também não estarão em campo nesta partida. Além deles, Wanderson está suspenso e por isso não poderá enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Britez, Kuscevic, Cardona, Mancuso; Rossetto, Hércules, Martinez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho; Enner Valencia e Rafael Borré. Treinador: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X INTERNACIONAL

Data: 08/12/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa

Assistente 2: Schumacher Marques Gomes

VAR: Philip Georg Bennett