Times cearenses conhecem adversários da Copinha 2026 após sorteio; veja grupos

Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá conheceram os seus adversários na fase de grupos da Copinha 2026, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de futebol de base do Brasil. O sorteio da fase de grupos foi realizado na última terça-feira (25).

O Ceará foi sorteado para o Grupo 6, com sede em Presidente Prudente. Os adversários são o Grêmio Prudente-SP, o Olímpico-SE e o Carajás-PA. O Fortaleza está no Grupo 23, em Mogi das Cruzes, com o União Mogi-SP, o Centro Olímpico-SP e o Confiança-PB.

O Quixadá foi sorteado para o Grupo 15, com sede em Araraquara. Os adversários são a Ferroviária-SP, o Cuiabá e o América-RJ. O Ferroviário está no Grupo 30, em São Paulo-Ibrachina, com o Ibrachina-SP, o Bangu e o Santo André.

DATA E FORMATO DE DISPUTA

A Copinha 2026 está marcada para começar no dia 2 de janeiro. Duas equipes de cada grupo avançam para a fase mata-mata, que será afunilada até a grande final, que será disputada no estádio Pacaembu, no dia 25 de janeiro.

GRUPOS DA COPINHA 2026

Grupo 1 (Santa Fé do Sul)

Santa Fé - SP

Chapecoense

Volta Redonda

Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Grêmio

Falcon-SE

Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi)

Tanabi-SP

Goiás

América-RN

Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo)

Mirassol

Sport

Linense-SP

Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba)

Araçatuba-SP

Athletico-PR

Oeste-SP

Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente)

Grêmio Prudente-SP

Ceará

Olímpico-SE

Carajás-PA

Grupo 7 (Assis)

Assisense-SP

Athletic-MG

Guarani-SP

Naviraiense-MS

Grupo 8 (Jaú)

XV de Jaú-SP

Corinthians

Trindade-GO

Luverdense-MT

Grupo 9 (São José do Rio Preto)

América-SP

Bahia

Inter de Limeira

CSA

Grupo 10 (Ribeirão Preto)

Comercial-SP

América-MG

Noroeste-SP

Atlético-PI

Grupo 11 (Brodowski)

Bandeirante-SP

Santa Cruz

Botafogo-SP

Tuna Luso-PA

Grupo 12 (Cravinhos)

I9 FC -SP

Vasco da Gama

Velo Clube-SP

Guanabara City-GO

Grupo 13 (Franca)

Francana-SP

Cruzeiro

Barra-SC

EC de Patos-PB

Grupo 14 (Patrocínio Paulista)

Meia Noite-SP

Coritiba

Ponte Preta

Real-RR

Grupo 15 (Araraquara)

Ferroviária-SP

Cuiabá

América-RJ

Quixadá-CE

Grupo 16 (São Carlos)

Grêmio São-Carlense-SP

Santos

Real Brasília-DF

União Cacoalense-RO

Grupo 17 (Cosmópolis)

Cosmopolitano Sports-SP

Figueirense

Red Bull Bragantino

São Luís-MA

Grupo 18 (Tietê)

Comercial Tietê-SP

Criciúma

XV de Piracicaba

Canaã-DF

Grupo 19 (Sorocaba)

Real Soccer-SP

São Paulo

Maruinense-SE

Indenpendente-AP

Grupo 20 (Paulínia)

Paulínia Universitário-SP

Vila Nova-GO

Portuguesa

Operário-PR

Grupo 21 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá-SP

Juventude

São José-SP

Nacional-AM

Grupo 22 (Taubaté)

Taubáte-SP

Botafogo

Águia de Marabá-PA

Estrela de Março-BA

Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Fortaleza

Centro Olímpico-SP

Confiança-PB

Grupo 24 (Itaquaquecetuba)

Itaquaquecetuba-SP

Náutico

Grêmio Novorizontino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo 25 (Santana de Parnaíba)

Sfera-SP

Fluminense

Água Santa

Brasiliense

Grupo 26 (Embu das Artes)

Referência-SP

Real-RS

Ituano

Ivinhema-MS

Grupo 27 (Barueri)

Palmeiras

Remo

Batalhão-TO

Monte Roraima-RR

Grupo 28 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Vitória

Capivariano-SP

Rio Branco-ES

Grupo 29 (Osasco)

Audax-SP

Atlético-MG

União-MT

QFC-RN

Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)

Ibrachina-SP

Bangu

Santo André

Ferroviário-CE

Grupo 31 (São Paulo-Juventus)

Juventus-SP

Retrô-PE

São Bento-SP

Cascavel-PR

Grupo 32 (São Paulo-Nacional)