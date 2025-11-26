Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Times cearenses conhecem adversários da Copinha 2026 após sorteio; veja grupos

Quatro times do Ceará irão disputar a edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Times cearenses conhecem adversários da Copinha 2026 após sorteio
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC e João Moura / Fortaleza EC

Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá conheceram os seus adversários na fase de grupos da Copinha 2026, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de futebol de base do Brasil. O sorteio da fase de grupos foi realizado na última terça-feira (25).

O Ceará foi sorteado para o Grupo 6, com sede em Presidente Prudente. Os adversários são o Grêmio Prudente-SP, o Olímpico-SE e o Carajás-PA. O Fortaleza está no Grupo 23, em Mogi das Cruzes, com o União Mogi-SP, o Centro Olímpico-SP e o Confiança-PB.

O Quixadá foi sorteado para o Grupo 15, com sede em Araraquara. Os adversários são a Ferroviária-SP, o Cuiabá e o América-RJ. O Ferroviário está no Grupo 30, em São Paulo-Ibrachina, com o Ibrachina-SP, o Bangu e o Santo André.

DATA E FORMATO DE DISPUTA

A Copinha 2026 está marcada para começar no dia 2 de janeiro. Duas equipes de cada grupo avançam para a fase mata-mata, que será afunilada até a grande final, que será disputada no estádio Pacaembu, no dia 25 de janeiro.

GRUPOS DA COPINHA 2026

Grupo 1 (Santa Fé do Sul)

  • Santa Fé - SP
  • Chapecoense
  • Volta Redonda
  • Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga)

  • Votuporanguense-SP
  • Grêmio
  • Falcon-SE
  • Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi)

  • Tanabi-SP
  • Goiás
  • América-RN
  • Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo)

  • Mirassol
  • Sport
  • Linense-SP
  • Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba)

  • Araçatuba-SP
  • Athletico-PR
  • Oeste-SP
  • Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente)

  • Grêmio Prudente-SP
  • Ceará
  • Olímpico-SE
  • Carajás-PA

Grupo 7 (Assis)

  • Assisense-SP
  • Athletic-MG
  • Guarani-SP
  • Naviraiense-MS

Grupo 8 (Jaú)

  • XV de Jaú-SP
  • Corinthians
  • Trindade-GO
  • Luverdense-MT

Grupo 9 (São José do Rio Preto)

  • América-SP
  • Bahia
  • Inter de Limeira
  • CSA

Grupo 10 (Ribeirão Preto)

  • Comercial-SP
  • América-MG
  • Noroeste-SP
  • Atlético-PI

Grupo 11 (Brodowski)

  • Bandeirante-SP
  • Santa Cruz
  • Botafogo-SP
  • Tuna Luso-PA

Grupo 12 (Cravinhos)

  • I9 FC -SP
  • Vasco da Gama
  • Velo Clube-SP
  • Guanabara City-GO

Grupo 13 (Franca)

  • Francana-SP
  • Cruzeiro
  • Barra-SC
  • EC de Patos-PB

Grupo 14 (Patrocínio Paulista)

  • Meia Noite-SP
  • Coritiba
  • Ponte Preta
  • Real-RR

Grupo 15 (Araraquara)

  • Ferroviária-SP
  • Cuiabá
  • América-RJ
  • Quixadá-CE

Grupo 16 (São Carlos)

  • Grêmio São-Carlense-SP
  • Santos
  • Real Brasília-DF
  • União Cacoalense-RO

Grupo 17 (Cosmópolis)

  • Cosmopolitano Sports-SP
  • Figueirense
  • Red Bull Bragantino
  • São Luís-MA

Grupo 18 (Tietê)

  • Comercial Tietê-SP
  • Criciúma
  • XV de Piracicaba
  • Canaã-DF

Grupo 19 (Sorocaba)

  • Real Soccer-SP
  • São Paulo
  • Maruinense-SE
  • Indenpendente-AP

Grupo 20 (Paulínia)

  • Paulínia Universitário-SP
  • Vila Nova-GO
  • Portuguesa
  • Operário-PR

Grupo 21 (Guaratinguetá)

  • Atlético Guaratinguetá-SP
  • Juventude
  • São José-SP
  • Nacional-AM

Grupo 22 (Taubaté)

  • Taubáte-SP
  • Botafogo
  • Águia de Marabá-PA
  • Estrela de Março-BA

Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

  • União Mogi-SP
  • Fortaleza
  • Centro Olímpico-SP
  • Confiança-PB

Grupo 24 (Itaquaquecetuba)

  • Itaquaquecetuba-SP
  • Náutico
  • Grêmio Novorizontino-SP
  • Juventude Samas-MA

Grupo 25 (Santana de Parnaíba)

  • Sfera-SP
  • Fluminense
  • Água Santa
  • Brasiliense

Grupo 26 (Embu das Artes)

  • Referência-SP
  • Real-RS
  • Ituano
  • Ivinhema-MS

Grupo 27 (Barueri)

  • Palmeiras
  • Remo
  • Batalhão-TO
  • Monte Roraima-RR

Grupo 28 (Guarulhos)

  • Flamengo-SP
  • Vitória
  • Capivariano-SP
  • Rio Branco-ES

Grupo 29 (Osasco)

  • Audax-SP
  • Atlético-MG
  • União-MT
  • QFC-RN

Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)

  • Ibrachina-SP
  • Bangu
  • Santo André
  • Ferroviário-CE

Grupo 31 (São Paulo-Juventus)

  • Juventus-SP
  • Retrô-PE
  • São Bento-SP
  • Cascavel-PR

Grupo 32 (São Paulo-Nacional)

  • Nacional-SP
  • Internacional
  • Portuguesa Santista-SP
  • CSE-AL
