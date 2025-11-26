Times cearenses conhecem adversários da Copinha 2026 após sorteio; veja grupos
Quatro times do Ceará irão disputar a edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá conheceram os seus adversários na fase de grupos da Copinha 2026, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de futebol de base do Brasil. O sorteio da fase de grupos foi realizado na última terça-feira (25).
O Ceará foi sorteado para o Grupo 6, com sede em Presidente Prudente. Os adversários são o Grêmio Prudente-SP, o Olímpico-SE e o Carajás-PA. O Fortaleza está no Grupo 23, em Mogi das Cruzes, com o União Mogi-SP, o Centro Olímpico-SP e o Confiança-PB.
O Quixadá foi sorteado para o Grupo 15, com sede em Araraquara. Os adversários são a Ferroviária-SP, o Cuiabá e o América-RJ. O Ferroviário está no Grupo 30, em São Paulo-Ibrachina, com o Ibrachina-SP, o Bangu e o Santo André.
DATA E FORMATO DE DISPUTA
A Copinha 2026 está marcada para começar no dia 2 de janeiro. Duas equipes de cada grupo avançam para a fase mata-mata, que será afunilada até a grande final, que será disputada no estádio Pacaembu, no dia 25 de janeiro.
GRUPOS DA COPINHA 2026
Grupo 1 (Santa Fé do Sul)
- Santa Fé - SP
- Chapecoense
- Volta Redonda
- Alagoinhas -BA
Grupo 2 (Votuporanga)
- Votuporanguense-SP
- Grêmio
- Falcon-SE
- Galvez-AC
Grupo 3 (Tanabi)
- Tanabi-SP
- Goiás
- América-RN
- Sobradinho-DF
Grupo 4 (Bálsamo)
- Mirassol
- Sport
- Linense-SP
- Forte-ES
Grupo 5 (Araçatuba)
- Araçatuba-SP
- Athletico-PR
- Oeste-SP
- Maricá-RJ
Grupo 6 (Presidente Prudente)
- Grêmio Prudente-SP
- Ceará
- Olímpico-SE
- Carajás-PA
Grupo 7 (Assis)
- Assisense-SP
- Athletic-MG
- Guarani-SP
- Naviraiense-MS
Grupo 8 (Jaú)
- XV de Jaú-SP
- Corinthians
- Trindade-GO
- Luverdense-MT
Grupo 9 (São José do Rio Preto)
- América-SP
- Bahia
- Inter de Limeira
- CSA
Grupo 10 (Ribeirão Preto)
- Comercial-SP
- América-MG
- Noroeste-SP
- Atlético-PI
Grupo 11 (Brodowski)
- Bandeirante-SP
- Santa Cruz
- Botafogo-SP
- Tuna Luso-PA
Grupo 12 (Cravinhos)
- I9 FC -SP
- Vasco da Gama
- Velo Clube-SP
- Guanabara City-GO
Grupo 13 (Franca)
- Francana-SP
- Cruzeiro
- Barra-SC
- EC de Patos-PB
Grupo 14 (Patrocínio Paulista)
- Meia Noite-SP
- Coritiba
- Ponte Preta
- Real-RR
Grupo 15 (Araraquara)
- Ferroviária-SP
- Cuiabá
- América-RJ
- Quixadá-CE
Grupo 16 (São Carlos)
- Grêmio São-Carlense-SP
- Santos
- Real Brasília-DF
- União Cacoalense-RO
Grupo 17 (Cosmópolis)
- Cosmopolitano Sports-SP
- Figueirense
- Red Bull Bragantino
- São Luís-MA
Grupo 18 (Tietê)
- Comercial Tietê-SP
- Criciúma
- XV de Piracicaba
- Canaã-DF
Grupo 19 (Sorocaba)
- Real Soccer-SP
- São Paulo
- Maruinense-SE
- Indenpendente-AP
Grupo 20 (Paulínia)
- Paulínia Universitário-SP
- Vila Nova-GO
- Portuguesa
- Operário-PR
Grupo 21 (Guaratinguetá)
- Atlético Guaratinguetá-SP
- Juventude
- São José-SP
- Nacional-AM
Grupo 22 (Taubaté)
- Taubáte-SP
- Botafogo
- Águia de Marabá-PA
- Estrela de Março-BA
Grupo 23 (Mogi das Cruzes)
- União Mogi-SP
- Fortaleza
- Centro Olímpico-SP
- Confiança-PB
Grupo 24 (Itaquaquecetuba)
- Itaquaquecetuba-SP
- Náutico
- Grêmio Novorizontino-SP
- Juventude Samas-MA
Grupo 25 (Santana de Parnaíba)
- Sfera-SP
- Fluminense
- Água Santa
- Brasiliense
Grupo 26 (Embu das Artes)
- Referência-SP
- Real-RS
- Ituano
- Ivinhema-MS
Grupo 27 (Barueri)
- Palmeiras
- Remo
- Batalhão-TO
- Monte Roraima-RR
Grupo 28 (Guarulhos)
- Flamengo-SP
- Vitória
- Capivariano-SP
- Rio Branco-ES
Grupo 29 (Osasco)
- Audax-SP
- Atlético-MG
- União-MT
- QFC-RN
Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)
- Ibrachina-SP
- Bangu
- Santo André
- Ferroviário-CE
Grupo 31 (São Paulo-Juventus)
- Juventus-SP
- Retrô-PE
- São Bento-SP
- Cascavel-PR
Grupo 32 (São Paulo-Nacional)
- Nacional-SP
- Internacional
- Portuguesa Santista-SP
- CSE-AL