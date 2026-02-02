Al-Riyadh x Al-Nassr no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na Saudi Pro League em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:47)
Al-Riyadh e Al-Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (2) na Saudi Pro League, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Prince Turki bin Abdul Aziz, no Riade (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Canal GOAT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Riyadh: Borjan; Al-Harfi, Alkhaibari, Barbet, Al-Boardi; Tozé, Soro, Al-Syahi, Bayesh; Sylla, Haroun. Técnico: José Daniel Carreño.
Al-Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Martinez, Nasser; Al Hassan, Ângelo; Coman, João Félix, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.
AL-RIYADH X AL-NASSR | FICHA TÉCNICA
- Competição: 20ª rodada do Campeonato Saudita
- Local: estádio Prince Turki bin Abdul Aziz, no Riade (ARA)
- Data: 02/02/2026 (segunda-feira)
- Horário: 12h15 (de Brasília)
