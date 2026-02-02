Floresta x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Ferroviário se enfrentam nesta segunda-feira (2) às 19h, no estádio Domingão, em Horizonte, pela 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense 2026.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV e TVC. A Verdinha também transmite a partida em áudio.

Palpites

Como chegam as equipes

Pelo regulamento, as equipes jogam contra os adversários do outro grupo. As duas equipes perderam na estreia da 2ª Fase.

O Verdão perdeu para o Fortaleza por 1x0 no PV, enquanto o Tubarão da Barra foi goleado pelo Ceará por 5x1, também no PV.

Por isso, precisam vencer para chegarem com chances de classificação na última rodada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais.

No Ferroviário, o técnico Nuno Pereira espera que a equipe mantenha as ideias de jogo ofensivas, mesmo sofrendo a goleada do Ceará.

"Não é por perdermos que vamos abdicar da nossa ideia ou que vamos desacreditar da nossa ideia não. Vamos reforçá-la, vamos continuar a trabalhar. Eu quando ganho não tá tudo bem como quando perco não está tudo mal. Portanto em todos os jogos nós fazemos a nossa reflexão, tiramos ensinamento."

Para o confronto, o técnico terá o retorno de Lucas Black, que cumpriu suspensão diante do Ceará.

Prováveis Escalações

Floresta



Jefferson Souza, Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio, Diego Matos, Danrley, Guilherme Borges, Bismark, Matheusinho, João Celeri

Ferroviário



Sivaldo Júnior, Ramires,Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho, Luan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena, Jefinho e Kiuan

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistente 1: Moracy Sousa

Assistente 2: Camila Sousa