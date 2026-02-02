O piloto de motocross Milton Becker, popularmente conhecido como “Chumbinho”, morreu no último sábado (31), aos 56 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele sofreu um acidente de moto em uma rodovia.

A moto pilotada por Chumbinho saiu da pista na Rodovia SC-305 e caiu em uma ribanceira ao lado de uma. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, o piloto de motocross já estava morto. O velório aconteceu no último domingo (1º).

Legenda: Morre Milton ‘Chumbinho’ Becker, estrela do motocross brasileiro, aos 56 anos Foto: Reprodução/Redes sociais Chumbinho

Aposentado do motocross em 2018, Milton ‘Chumbinho’ Becker é considerado uma estrela do esporte. Ele soma mais de 70 títulos durante a carreira, sendo inclusive 27 vezes campeão brasileiro de motocross e supercross.

“Chumbinho foi um piloto extraordinário, cuja trajetória se confunde com a própria evolução do motocross nacional. Dono de um currículo repleto de títulos brasileiros e internacionais, ele se destacou não apenas pela velocidade, mas pela longevidade e pelo profissionalismo que serviram de exemplo para diversas gerações de atletas”, disse a Confederação Brasileira de Motociclismo.