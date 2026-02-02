Clássico-Rei: Ceará inicia check-in de sócios-torcedores para jogo contra o Fortaleza

A realização de check-in para sócios-torcedores do Ceará para o Clássico-Rei contra o Fortaleza, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, já está liberada a partir desta segunda-feira (2). A venda de ingressos ainda não foi iniciada.

O Vovô será mandante neste primeiro Clássico-Rei da temporada 2026. Por isso, terá direito a 60% da carga total liberada para a partida. O Fortaleza, visitante, ficará com os 40% restantes.

Associados do plano Vovô de Ouro poderão fazer o check-in a partir das 9h, seguidos dos planos O Mais Querido, às 11h, e Campeão da Popularidade, às 13h. Os planos Time do Povo e Consulado Alvinegro também poderão fazer o check-in nesta terça.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e têm interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube. Os valores e a data de início da venda ainda não foi divulgada pelo Ceará até o momento da publicação desta matéria.