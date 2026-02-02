Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Clássico-Rei: Ceará inicia check-in de sócios-torcedores para jogo contra o Fortaleza

Equipes se enfrentam no domingo (8) pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:34)
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão
Foto: Davi Rocha/SVM

A realização de check-in para sócios-torcedores do Ceará para o Clássico-Rei contra o Fortaleza, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, já está liberada a partir desta segunda-feira (2). A venda de ingressos ainda não foi iniciada.

O Vovô será mandante neste primeiro Clássico-Rei da temporada 2026. Por isso, terá direito a 60% da carga total liberada para a partida. O Fortaleza, visitante, ficará com os 40% restantes.

Associados do plano Vovô de Ouro poderão fazer o check-in a partir das 9h, seguidos dos planos O Mais Querido, às 11h, e Campeão da Popularidade, às 13h. Os planos Time do Povo e Consulado Alvinegro também poderão fazer o check-in nesta terça.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e têm interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube. Os valores e a data de início da venda ainda não foi divulgada pelo Ceará até o momento da publicação desta matéria.

Assuntos Relacionados
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Clássico-Rei: Ceará inicia check-in de sócios-torcedores para jogo contra o Fortaleza

Equipes se enfrentam no domingo (8) pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense

Daniel Farias Há 37 minutos

Jogada

Floresta x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 56 minutos
Foto de Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr

Jogada

Al-Riyadh x Al-Nassr no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na Saudi Pro League em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Mozart elogia evolução do Ceará e projeta Clássico-Rei: 'Mobilização diferente'

O Ceará enfrenta o Fortaleza no domingo, no encerramento da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 01 de Fevereiro de 2026