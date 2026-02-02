Diário do Nordeste
Rebeca Andrade será uma das porta-bandeiras da Olimpíada de Inverno de Milão-Cortina 2026

Cerimônia está marcada para o dia 6 de fevereiro, no Estádio San Siro, em Milão (Itália).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:14)
Jogada
Legenda: Rebeca Andrade disputa mais uma medalha neste domingo (4)
Foto: Wander Roberto/COB

A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, foi convidada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para levar a Bandeira Olímpica durante o desfile de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. A cerimônia está marcada para o dia 6 de fevereiro, no Estádio San Siro, em Milão (Itália). 

Andrade está entre oito personalidades internacionais escolhidas pelo COI e pela organização dos Jogos para conduzir o símbolo máximo do movimento olímpico na cerimônia de abertura, um dos momentos mais emblemáticos do evento.

Em entrevista, a atleta expressou sua emoção: “É uma honra e um orgulho enorme receber este convite do COI. Participar deste movimento, ao lado de atletas de todo o mundo, carregar a Bandeira Olímpica e representar o Brasil mais uma vez num momento tão especial é um privilégio”, declarou. 

Com apenas 26 anos, Rebeca já acumula três participações em Jogos Olímpicos (Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024), com títulos no salto em Tóquio 2020 e no solo em Paris 2024, além de ser vencedora do Laureus World Comeback of the Year em 2025. 

O grupo que conduzirá a bandeira na capital lombarda inclui nomes de destaque de diversas partes do mundo, como o etíope Eliud Kipchoge, pentacampeão olímpico do atletismo, e Cindy Ngamba, a primeira atleta medalhista da Equipe Olímpica de Refugiados. 

A participação de Rebeca Andrade em Milão será um dos pontos de maior interesse no início dos Jogos de Inverno, destacando não apenas sua trajetória no esporte, mas também o reconhecimento global de sua história e impacto fora das competições. 

Imagem da ginasta Rebeca Andrade

Jogada

Redação Há 8 minutos
