Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:34)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (2) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (2), NA NBA
- 17h | Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans | League Pass
- 21h | Indiana Pacers x Houston Rockets | YouTube NBA Brasil
- 21h30 | Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves | ESPN 2 e Disney+
- 0h | LA Clippers x Philadelphia 76ers | ESPN 2 e Disney+
