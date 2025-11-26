Briga pelo título de campeão pode tornar missão do Ceará mais difícil na Série A; veja

O Ceará tem uma sequência final de Série A difícil nos próximos dias. Restando três rodadas para o encerramento do Brasileirão, o Vovô tem pela frente os três primeiros colocados da tabela: Cruzeiro (C), Flamengo (F) e Palmeiras (C). Só isso já era um motivo de alerta, mas o time alvinegro chega para os duelos com o campeonato ainda indefinido, o que pode tornar tudo ainda mais complicado.

Com apenas três clubes ainda com chances de título, o único adversário em comum é o Ceará. Logo, cada equipe pode ter um novo objetivo e usar força máxima, a depender da circunstância da tabela.

No próximo sábado (29), encara o Cruzeiro, às 21h, na Arena Castelão, com a Raposa precisando de uma vitória simples para assumir a vice-liderança e ultrapassar o Palmeiras. Na quarta-feira (3), enfrenta o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, com o Rubro-Negro necessitando de um triunfo em casa para ser campeão. E fecha tudo domingo (7), às 16h, na Arena Castelão, diante do Palmeiras que pode buscar um milagre ou chegar sem chances de título.

Legenda: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os únicos com chance de título no fim da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Missão do Ceará é repetir 1º turno

Na classificação, a equipe de Léo Condé aparece na 14ª posição, com 42 pontos. Hoje, são quatro de distância para a zona de rebaixamento, que é aberta pelo Santos, em 17º, com 38. No recorte geral, a chance de queda é mínima, próxima de 2%, todavia, o clube passou a flertar com o perigo.

Por isso, a pontuação que escapou recentemente diante de oponentes como Internacional, por exemplo, comprometem uma campanha sólida, sem riscos e que conduzia o time para uma vaga na Copa Sul-Americana, que é totalmente possível nos três últimas partidas da Série A.

Legenda: O Ceará está na 14ª colocação restando apenas três jogos para o fim da Série A Foto: reprodução / SrGoool

O foco então é deixar as disputas paralelas de lado e resolver a permanência repetindo o próprio desempenho do 1º turno, quando somou quatro pontos nessa mesma sequência: vitória (Cruzeiro), empate (Flamengo) e derrota (Palmeiras). Caso isso aconteça, chegaria aos 46 pontos no torneio.

A margem crava a manutenção na 1ª divisão e também oferece uma chance de Sula, que pode se tornar até mais abrangente ao fim do ano, quando existir a definição do campeão da Copa do Brasil, que tem Cruzeiro x Corinthians e Fluminense x Vasco nas semifinais e será realizado após o Brasileirão. No momento, as vagas são do 8º ao 13º da tabela, mas pode virar G-14 a depender de quem levantar a taça.