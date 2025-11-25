Flamengo arranca empate com o Atlético-MG e pode ser campeão na próxima rodada contra o Ceará

O Flamengo tinha a possibilidade de ser Campeão Brasileiro de 2025 nesta terça-feira (25) se vencesse o Galo na Arena MRV e o Palmeiras perdesse seu jogo. O Verdão até perdeu, de 3x2 para o Grêmio em Porto Alegre, mas o Mengão só empatou em 1x1 com o Atlético e adiou a possibilidade de título para a penúltima rodada, a 37ª.

A 37ª rodada será disputada no dia 3, e o Mengão pode ser campeão no Maracanã, em jogo das 21h30 quando recebe o Ceará. Uma vitória garante o título para o time carioca, já que o time tem 5 de vantagem para o Palmeiras. O Mengo tem 75 pontos, contra 70 do Alviverde.

O Vovô, por sua vez, tem 42 pontos e está em 14º com 42 pontos, na luta pela permanência. O Vozão entra em campo ainda pela 36ª rodada, ao encarar o Cruzeiro, no Castelão, às 21 horas.

Com os tropeços de Flamengo e Palmeiras, a Raposa ainda mantém chances remotas de título com 3 partidas ainda a fazer.

Já o Galo, 12º com 45 pontos, ainda tem 3 jogos a fazer e busca chegar ao G8 por uma possível vaga na Libertadores. O time está 3 pontos do São Paulo, 8º colocado. O próximo jogo do Atlético é contra o Fortaleza, no dia 30, no Castelão, às 18h30.

Quem entrou também nessa briga foi o Grêmio, ao vencer o Palmeiras. O time chegou aos 46 pontos e está em 9º.