Tiago Splitter assume Trail Blazers na NBA e é primeiro treinador brasileiro da liga

Splitter é um dos grandes nomes do basquete brasileiro e construiu sólida carreira na NBA

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:44)
Jogada
Legenda: Tiago Splitter assume Portland Trail Blazers na NBA e é primeiro treinador brasileiro da liga
Foto: FRANCK FIFE / AFP

O ex-jogador de basquete Tiago Splitter será o novo técnico do Portland Trail Blazers, time da NBA, principal liga de basquete do mundo. A informação é do jornalista americano Shams Charania, que confirmou que o brasileiro assumirá como técnico interino.

De acordo com informações do ge, Chauncey Billups, então treinador do Portland Trail Blazers, foi preso por participação em esquema de “jogos ilegais”, deixando o cargo de técnico livre. Splitter, que era auxiliar, assume interinamente.

Tiago Splitter é um dos grandes nomes do basquete brasileiro e construiu uma sólida carreira na NBA, nos Estados Unidos. Desde sua aposentadoria, ele tem acumulado trabalhos como auxiliar técnico de equipes que disputam a liga.

O Portland Trail Blazers fez sua estreia na temporada 2025/26 da NBA na última quarta-feira (22), quando a equipe perdeu por 118 a 114 para o Minnesota Timberwolves. A próxima partida será nesta sexta-feira (24), contra o Golden State Warriors.

