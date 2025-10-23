Diário do Nordeste
Campeonato Cearense terá nova fórmula e poderá ter mais jogos de Ceará e Fortaleza; veja novidades

Com novas regras, Cearense terá Clássico-Rei somente na segunda fase

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
Jogada
Legenda: Conselho técnico
Foto: Giovanna Borges/SVM

Uma nova fórmula de disputa do Campeonato Cearense foi anunciada na tarde desta quinta-feira (23), durante o Conselho Técnico da edição de 2026 da competição. Entre as principais novidades estão um novo formato para a disputa, a expectativa de mais jogos de Ceará e Fortaleza e a retirada de Clássico-Rei na primeira fase do estadual.

As mudanças foram anunciadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF) durante o Conselho Técnico do Campeonato Cearense 2026, sendo aprovadas em seguida pelos dez clubes que disputarão a competição.

TIMES PARTICIPANTES

  • Ceará
  • Ferroviário
  • Floresta
  • Fortaleza
  • Horizonte
  • Iguatu
  • Maracanã
  • Maranguape
  • Quixadá
  • Tirol

FORMATO DE DISPUTA

As dez equipes estão divididas em dois grupos, cada um com cinco times. Nesta primeira fase, as equipes do grupo jogam entre si (mas Ceará e Fortaleza não jogam a primeira rodada). Os três melhores times de cada grupo avançam para a próxima fase. Os dois últimos, disputarão o quadrangular da permanência.

A segunda fase funcionará com os times de um grupo enfrentando as equipes do outro grupo. Ao fim de todas as partidas, os dois melhores times de cada grupo avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como a final.

Serão 12 datas destinadas ao Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza não jogarão na primeira rodada e terão, no máximo (caso avancem até a final), 11 partidas. As estreias de Vovô e Leão devem acontecer no dia 11 de janeiro, data da segunda rodada. A primeira fase do torneio não terá Clássico-Rei, já que os times estarão em grupos diferentes.

TRANSMISSÃO DO SISTEMA VERDES MARES

O Sistema Verdes Mares irá transmitir mais uma vez o Campeonato Cearense, em seus diferentes veículos de comunicação. O torneio estadual voltou ao SVM na temporada 2024 e será mais uma vez transmitido pelo Sistema na temporada 2026.

ASSISTA AO VIVO

