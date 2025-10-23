Mudanças no calendário do futebol brasileiro irão favorecer clubes cearenses, afirma Mauro Carmélio

O Campeonato Cearense de 2026 toma forma com mudanças importantes. A Federação Cearense de Futebol (FCF) realiza nesta quinta-feira (23) o Conselho Técnico da disputa e os sorteio da fase de grupos da competição. Presidente da entidade, Mauro Carmélio destaca o novo calendário. Acompanhe o sorteio aqui.

"Essa mudança do calendário deu mais condições dos nossos clubes cearenses disputarem as competições. Nós temos clubes das Séries A, C e D, além de representantes na Copa do Nordeste. E a Copa do Brasil dará mais vagas ao futebol cearense. E é isso que vai ser tudo tirado de dentro do Campeonato Cearense da Série A", avaliou.

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO PARA 2026

No dia 1º de outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças importantes no calendário do futebol brasileiro para 2026. Entre as principais mudanças, que podem beneficiar os clubes cearenses, estão:

Campeonatos Estaduais

Torneios serão encurtados, passando de 16 para 11 datas.

Brasileirão

Começa em 28 de janeiro e irá até 2 de dezembro.

Copa do Brasil

Copa do Brasil vai ampliar o número de participantes. Irá sair de 92 times para 126 clubes. Em 2027, serão 128 clubes.

Copa do Nordeste

Nova fórmula de disputa, com 20 times, em quatro grupos na primeira fase, cada um deles com cinco times. Os confrontos, no entanto, não serão realizados dentro de cada grupo. Haverá duas disputas paralelas de um grupo contra o outro e ao final de cinco jogos, ou seja, apenas ida, líder e vice-líder de cada um avançam para o mata-mata. A etapa de jogos eliminatórios terá partidas de ida e volta, das quartas de final até a grande decisão. Com isso, o torneio deverá ser disputado em até 11 datas.



Pontos de impacto citados pela CBF com o novo calendário: