Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (23)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:11)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (23) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (23), NA NBA
- 20h30 | Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers | ESPN 2 e Disney+
- 23h | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | ESPN 2 e Disney+
