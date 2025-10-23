Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (23)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:11)
Jogada
Legenda: O Golden State Warriors é um dos postulantes ao título da NBA
Foto: Harry How / AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (23) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (23), NA NBA

  • 20h30 | Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers | ESPN 2 e Disney+
  • 23h | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | ESPN 2 e Disney+
