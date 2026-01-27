Iguatu e Horizonte terminam rodada da segunda fase do Cearense com empate

O Iguatu recebeu o Horizonte nesta terça-feira (27), no Morenão. As equipes se enfrentaram no último jogo da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Cássio, pelo Azulão, e Willian, pelo Galo do Tabuleiro, marcaram os gols do empate em 1 a 1. Com o resultado, os donos da casa ficam em segundo do Grupo D. Já os visitantes vão para a mesma posição, mas no Grupo C.

A torcida lotou as arquibancadas para apoiar o Azulão. A equipe bem que tentou abrir o placar, mas viu o jogo ir para o intervalo sem gols. O primeiro gol veio aos 14 minutos do segundo tempo, com Cássio, que aproveitou rebote de Bruno e escorou para o fundo da rede adversária.

Depois de tentar aumentar a vantagem, o Azulão viu o time visitante deixar tudo igual. Após cruzamento de Betinho, a bola passou por todo mundo, e Willian subiu para marcar aos 31 minutos. O VAR analisou alguma possibilidade de impedimento, mas o tento foi validado. O resultado não mudou até o fim da partida.

O Iguatu volta a campo no sábado (31), quando enfrenta o Fortaleza pelo estadual. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16h30 (de Brasília). Já o Galo do Tabuleiro visita o Ceará, no dia seguinte, também no PV. A partida terá início às 18h (de Brasília).