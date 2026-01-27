Iguatu x Horizonte: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Iguatu e Horizonte se enfrentam nesta terça-feira (27) às 19 horas, no estádio Morenão, em Iguatu, pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense 2026.

Pelo regulamento, as equipes jogam contra os adversários do outro grupo. O Azulão está no Grupo D, com Ceará e Floresta. Já o Galo do Tabuleiro, está no Grupo A, com Horizonte e Ferroviário. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais.

O Azulão foi 3º colocado do Grupo B com 6 pontos. A equipe garantiu vaga de forma invicta, com uma vitória (Maranguape) e 3 empates (Tirol, Ceará e Floresta).

Já o Galo do Tabuleiro, foi 3º colocado do Grupo A. O time garantiu vaga com uma vitória (Maracanã), dois empates (Quixadá e Ferroviário) e uma derrota (Fortaleza).

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV.



Palpites



Prováveis Escalações

Iguatu



Zé Rafael, Biel Potiguar, Wagner Vidal, Diguinho, Max Oliveira, Tallisson Calcinha, Rogério, Caio Soares, Cássio, Tiaguinho, Jeffinho Técnico: Washington Luiz



Horizonte



Frank, Daelson Moura, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Max Silva, Ramos, Lauro Max, Paulinho P10, Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Técnico: Adriano Albino



Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima

Assistente 1: Moracy Sousa

Assistente 2: Anderson Rodrigues

VAR: Léo Simão Holanda