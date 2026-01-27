Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Iguatu x Horizonte: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:17)
Jogada
Legenda: Iguatu e Horizonte se enfrentam no Morenão pelo Cearense
Foto: João Marcos Lima | ADI e João Vitor Paiva / Horizonte FC

Iguatu e Horizonte se enfrentam nesta terça-feira (27) às 19 horas, no estádio Morenão, em Iguatu, pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense 2026.

Pelo regulamento, as equipes jogam contra os adversários do outro grupo. O Azulão está no Grupo D, com Ceará e Floresta. Já o Galo do Tabuleiro, está no Grupo A, com Horizonte e Ferroviário. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais.

O Azulão foi 3º colocado do Grupo B com 6 pontos. A equipe garantiu vaga de forma invicta, com uma vitória (Maranguape) e 3 empates (Tirol, Ceará e Floresta).

Já o Galo do Tabuleiro, foi 3º colocado do Grupo A. O time garantiu vaga com uma vitória (Maracanã), dois empates (Quixadá e Ferroviário) e uma derrota (Fortaleza).   

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV.
 

Palpites
 
Palpites

Prováveis Escalações

Iguatu
 
Zé Rafael, Biel Potiguar, Wagner Vidal, Diguinho, Max Oliveira, Tallisson Calcinha, Rogério, Caio Soares, Cássio, Tiaguinho, Jeffinho Técnico: Washington Luiz
 
Horizonte
 
Frank, Daelson Moura, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Max Silva, Ramos, Lauro Max, Paulinho P10, Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Técnico: Adriano Albino
 
Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima
Assistente 1: Moracy Sousa
Assistente 2: Anderson Rodrigues
VAR: Léo Simão Holanda

