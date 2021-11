Tiago Nunes exalta torcida e elenco no Clássico-Rei: “representou com amor a camisa do Ceará”

O Ceará ampliou uma goleada histórica no Clássico-Rei desta quarta-feira (17). O placar de 4 a 0 na Arena Castelão, pelo Brasileirão, foi a primeira experiência do técnico alvinegro Tiago Nunes, que não poupou elogios ao torcedor presente no estádio e ao desempenho coletivo do time.

“Eu gostaria de agradecer ao torcedor que veio mesmo não sendo o mandante do jogo, tomou conta do local reservado, nos incentivou, chorou com a equipe de alegria, de emoção, por ver uma equipe que representou com amor a camisa do Ceará. O diferencial foi a mentalidade vencedora de não desistir, de buscar a vitória, de competir nos duelos decisivos. De demonstrar desde o primeiro lance que estava presente e queria vencer o adversário, esses foram os diferenciais", explicou.

Com o resultado, o Vovô permaneceu na 10ª posição, agora com 45 pontos - apenas quatro de diferença para o arquirrival Fortaleza. Tiago Nunes ressaltou que a vitória é importante para a confiança na reta final da Série A, mas os objetivos alvinegros ainda não foram atingiidos.

"A gente não atingiu o nosso 1º objetivo, sabemos da importância (da vitória), confiança, mas matematicamente não atingimos, que é o de livrar da zona de rebaixamento. Nos aproximamos do 7º, então temos que ter serenidade para avaliar cada jogo, a reta final promete ser uma briga acirrada. É pensar em uma competição internacional, que é a Sul-Americana, e se tivermos competência para brigar por mais, vamos saber no fim", afirmou o comandante do Vovô.

O próximo compromisso do Ceará é contra o Atlético-GO no sábado (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO.