Técnico do Maldonado elogia Vojvoda no Fortaleza e detalha estilo do time: 'impor condições de jogo'

O Fortaleza encara o Deportivo Maldonado nesta quinta-feira (23), em jogo de estreiia da Libertadores de 2023. O duelo da 2ª fase preliminar será no estádio Burgueño Miguel, no Uruguai. Técnico do adversário, Fabián Coito explica como os donos da casa devem se comportar em campo e elogia o trabalho de Juan Pablo Vojvoda.

"É uma comissão técnica respeitada, não é nada fácil no Brasil estar o que tempo que Vojvoda está à frente da equipe pela grande rotação de treinadores que há no futebol do país, e também participou da primeira vez que o Fortaleza competiu a nível internacional. É claro que levamos em consideração, respeitamos muito ele e sabemos do potencial da equipe e da instituição", disse o técnico em entrevista à ESPN do Uruguai.

PREPARAÇÃO

O Deportivo Maldonado terminou o Campeonato Uruguaio em 3º lugar e alcançou a classificação inédita para a Libertadores de 2023. Fabián Coito chegou ao clube no fim de 2022, após a saída de Santiago Wanderers, e comandou a equipe em apenas três jogos oficiais neste ano. O treinador avalia a preparação.

"O Fortaleza leva vantagem sobre nós por ter mais jogos oficiais. Nós tivemos três amistosos e temos três jogos oficiais. Nesse sentido, há uma diferença porque há coisas que só se consegue com a competição. Mas não serão determinantes. É algo para levar em conta, mas não uma condição suficiente para acreditar que vá garantir a classificação."

"O futebol uruguaio melhorou nisso: antes, as equipes chegavam aos torneios internacionais sem campeonato local, porque começava mais tarde. Melhorou um pouco, ao menos tivemos três jogos disputados. O futebol uruguaio se ajustou um pouco ao calendário para que os times chegassem aos torneios internacionais em melhores condições", ressaltou o técnico do Depor.

COMO JOGA O MALDONADO?

Fabián explica como o time deve se comportar em campo para o jogo desta quinta-feira, diante do Tricolor do Pici. O atual treinador lembra que a maior parte da equipe se manteve e tem características consolidadas.

"Não é apenas esperar e tentar contra-atacar, isso o jogo vai dizer se podemos alcançar, de acordo com as decisões tomadas durante a partida, e também ao plano de jogo da equipe rival. Vamos ver quem consegue impor um pouco mais as condições de jogo. É uma equipe que tinha um estilo muito definido: um time forte defensivamente, que esperava em bloco médio, bloco baixo, muito efetivo na hora de aproveitar as chances de gol que possuía. Defendia muito bem a vantagem."

"Tentamos manter essa característica, porque 90% do plantel continua aqui, e agregar algumas coisas de cada treinador. Talvez dentro da nossa ideia está não ficar tão perto do nosso gol defendendo, tentar recuperar a bola um pouco mais longe; não ter como modelo de ataque unicamente o contra-ataque, mas também momentos em que a bola estiver conosco ter um bom recurso e um bom funcionamento para causar danos à equipe rival. Estamos trabalhando isso desde o início do ano. Aos poucos vamos consolidando a ideia", concluiu o treinador em entrevista à ESPN.

Fortaleza e Deportivo Maldonado se enfrentam nesta quinta-feira (23), Estádio Domingo Burgueño Miguel, a partir das 21 horas (de Brasília). O Sistema Verdes Mares faz cobertura exclusiva da preparação e do jogo do Leão na Libertadores de 2023. Veja mais detalhes aqui.