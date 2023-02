Destaque do Deportivo Maldonado, Maximiliano Cantera, não joga contra o Fortaleza na Libertadores

Maximiliano Cantera, meia de 29 anos, destaque do Deportivo Maldonado é desfalque para a partida contra o Fortaleza na pré-Libertadores. Expulso ainda em 2021, quando defendia a camisa do Nacional, no jogo contra o Peñarol, Cantera cumprirá suspensão contra a equipe cearense.

Na temporada de 2022, o meia foi o principal jogador do Deportivo Maldonado, participou de 33 jogos e marcou 11 gols. Em 2023, a equipe uruguaia conta com apenas uma vitória. Diante do Plaza Colonia, no dia 6 de fevereiro, Cantera marcou o único gol do Maldonado.

Desfalques no Tricolor

Yago Pikachu e Emanuel Brítez, pelo lado do Fortaleza, também cumprem suspensão em decorrência dos cartões vermelhos. Pikachu foi expulso na derrota do tricolor para o Estudiantes na Libertadores de 2022 e Brítez foi punido com o cartão vermelho na Sul-Americana pelo Unión Santa Fe contra o Nacional.

Pedro Rocha, Lucas Crispim e Moisés, no departamento médico, não viajaram, se recuperam de lesão e também estão fora da partida.