Lucas Sasha espera conquistar vantagem para Fortaleza e projeta Maldonado: 'vai correr bastante'

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza, concedeu entrevista exclusiva para o Sistema Verdes Mares antes da viagem da delegação leonina para o Uruguai, onde encara o Deportivo Maldonado-URU, na quinta-feira (23), às 21h, pela 2ª fase eliminatória da pré-Libertadores. Cotado para o time titular do Leão, o atleta avaliou o adversário internacional.

"A gente viu alguns vídeos, e o professor Vojvoda, na quarta ou na quinta, vai analisar mais. A gente sabe que é um time uruguaio, de muita garra, vontade, que vai correr bastante", destacou.

O confronto de volta está marcado para 2 de março, às 21h, na Arena Castelão. A equipe com o melhor placar agregado avança para a 3ª etapa, já garantindo uma possível vaga na Sul-Americana - se superar o novo rival, chega na fase de grupos da Libertadores. Assim, Sasha reforçou que o foco do plantel é conseguir uma vantagem nessa partida.

"O melhor resultado é a vitória, mas se conseguir um empate, o que tiver de vantagem para trazer para o Castelão vai ser melhor para nós. No nosso melhor cenário, é a vitória, mas sabemos do jogo diferente. Serão 180 minutos, se tiver como ter vitória, será muito bom", completou.

Na logística da viagem, o Fortaleza chegou em São Paulo na segunda (20) e realizou treino no CT do Corinthians, em São Paulo, nesta terça. A viagem para o Uruguai ocorreu às 16h, com chegada no período da noite. O treino final antes do confronto será quarta, em Montevidéu. a capital uruguaia.