Tirol é derrotado pelo Santos em estreia da Copinha

Um dos representantes cearenses na Copinha, o Tirol foi derrotado pelo tradicional Santos na sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na cidade sede em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, nesta sexta-feira (3), o time paulista venceu por 1 a 0, com gol de Gabriel Bontempo, ainda na primeira etapa, pelo Grupo 7.

Tricampeão, o Santos teve amplo domínio da partida, mas pecou nas finalizações, consagrando por vezes o goleiro Vitor Hugo, do Tirol. O resultado deixou o Santos na vice-liderança da chave, que é liderada pelo Ferroviária, e aplicou 8 a 0 no Jaciobá-AL. A equipe cearense está em terceiro lugar, e se quiser se classificar para a próxima fase, deve se manter entre os dois melhores do grupo.

Agora o Tirol enfrenta a Ferroviária, nesta segunda-feira (6), às 17h15 (de Brasília)

Confira jogos da noite: