Jimmy Butler é suspenso por 7 jogos pelo Miami Heat; entenda

Um dia após dizer que acha que não conseguirá encontrar alegria em quadra no Miami Heat, o ala Jimmy Butler foi suspenso pela franquia por sete jogos. O Miami divulgou que estudará ofertas por uma troca, um claro sinal claro de que não conta mais com o atleta.



"Suspendemos Jimmy Butler por sete jogos por vários casos de conduta prejudicial ao time ao longo da temporada e particularmente nas últimas semanas", afirma o Miami Heat em comunicado na noite de sexta-feira. "Por meio de suas ações e declarações, ele demonstrou que não quer mais fazer parte desta equipe."

