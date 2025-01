Copinha 2025: Ferroviário perde de virada para o Athlético-PR

O Ferroviário perdeu de virada para a equipe do Athletico-PR pelo placar de 2 a 1, nesta sexta-feira (3), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Os gols da equipe do Paraná foram marcados por Guilherme Back e Lucas Amorim.

O time cearense saiu na frente, com Diotti, de pênalti, aos 15 minutos do primeiro tempo. Aos 40 minutos da mesma etapa, Guilherme chutou de longe e deixou tudo igual para o Furacão. Legenda: O gol do Tubarão foi marcado por Diotti, de pênalti Foto: Divulgação/Ferroviário