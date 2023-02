Possível adversário do Fortaleza, Cerro Porteño vence primeiro jogo na Libertadores

O Cerro Porteño, possível próximo adversário do Fortaleza na pré-Libertadores, venceu o Curicó Unido (CHI) nesta terça-feira (21). No Monumental David Arellano, Juan Patiño marcou o gol da vitória por 1 a 0 no jogo ida da segunda fase do torneio continental.

O gol de Juan Patiño veio aos 45 minutos do segundo tempo. Depois do cabeceio, a bola bateu no travessão, foi ao chão e entrou no gol adversário.

O duelo de volta entre os clubes será no dia 28, próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Paraguai. Antes, a equipe encara o Resistencia, em jogo do Campeonato Paraguaio, onde é vice-líder.

O time pode ser o próximo adversário do Fortaleza na pré-Libertadores. O Tricolor do Pici precisa passar pelo Deportivo Maldonado. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Estádio Domingo Burgueño Miguel, a partir das 21 horas (de Brasília).

O Sistema Verdes Mares faz cobertura exclusiva da preparação e do jogo do Leão na Libertadores de 2023. Veja mais detalhes aqui.