Técnico do Dep. Maldonado garante preparação e avalia o Fortaleza: 'sabemos da dificuldade do jogo'

O Deportivo Maldonado vive a ansiedade de jogar a Copa Libertadores pela primeira vez na história. O time comandado por Fabián Coito será o desafiante de estreia do Fortaleza na edição de 2023. Em entrevista ao El País (Uruguai) desta terça-feira (21), o técnico do time falou sobre a expectativa para a estreia e ressaltou a força do adversário tricolor.

"É um time com experiência e por algum motivo está onde está. Isso nos permite saber que vamos enfrentar um grande rival. Sabemos da dificuldade do jogo, mas temos as nossas coisas e no futebol nada é dito antes de jogarmos", disse o treinador ao jornalista Pablo Cupese.

O Deportivo é um dos nove times estreantes na Libertadores de 2023. O time subiu para a primeira divisão em 2019. Em 2022, o grupo fez a melhor campanha no Campeonato Uruguaio, conquistou o 3º lugar na tabela e garantiu vaga para a Fase 2 do torneio continental.

Fabián assumiu o Depor no fim de 2022 e manteve boa parte da equipe. Apesar da estreia na competição, ele garante que o grupo está preparado para enfrentar o Tricolor do Pici.

"É uma grande motivação jogar o torneio, mas isso nos obrigada também a ter uma preparação com objetivos maiores para o que se joga", avaliou o treinador.

Fortaleza e Deportivo Maldonado se enfrentam nesta quinta-feira (23), Estádio Domingo Burgueño Miguel, a partir das 21 horas (de Brasília). O Sistema Verdes Mares faz cobertura exclusiva da preparação e do jogo do Leão na Libertadores de 2023. Veja mais detalhes aqui.