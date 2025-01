Ceará aparece em lista de transfer bans da Fifa, mas diz que punição foi encerrada e que está liberado para contratar

O Ceará divulgou um comunicado na tarde desta quarta-feira (1º) tranquilizando os seus torcedores sobre uma possível punição do clube junto à Fifa. O clube informou que o último transfer ban sofrido já foi encerrado e que o clube está liberado para registrar reforços.

A dúvida surgiu entre torcedores pelo fato do nome do Ceará ainda constar no site Registration Bans, onde a Fifa atualiza os clubes que estão sofrendo transfer ban e consequentemente impedido de registrar novos jogadores.

O Ceará entrou em contato com e entidade pedindo a correção das informações do site Registration Bans e aguarda uma nova atualização do site, retirando o nome do Ceará da lista de clubes com transfer bans ativos.

O Ceará entrou em contato com e entidade pedindo a correção das informações do site Registration Bans e aguarda uma nova atualização do site, retirando o nome do Ceará da lista de clubes com transfer bans ativos.

O Ceará SC informa que desde 11 de novembro de 2024, recebeu do Departamento Disciplinar da FIFA uma ordem de encerramento do Processo no qual havia sido apenado com o impedimento de registros (transfer ban) referente ao pagamento pela aquisição do atacante Wescley junto ao Vissel Kobe (JAP).

Junto com o referido encerramento do processo, foi informado que a CBF também foi comunicada pela FIFA para liberação de qualquer impedimento de registro, ordem essa com aplicação imediata.

O Clube ainda informa que desde a referida data encontra-se sem qualquer espécie de impedimento para registro de novos atletas, o que, inclusive, já iniciou a ser feito com as novas contratações do elenco principal e categorias de base.

O Ceará SC já fez comunicação oficial pedindo essa correção e encontra-se no aguardo de nova atualização do site com a maior brevidade possível.