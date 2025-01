Exclusivo: Rolim Machado, novo presidente do Fortaleza, fala sobre planos e sonho de fazer grandes obras no Pici

Construir um Fortaleza ainda mais forte para o futuro! Este é o sonho do engenheiro José Rolim Machado, eleito em dezembro o novo presidente do Fortaleza Esporte Clube para o triênio 2025-2027. O dirigente conversou com a reportagem do Diário do Nordeste e revelou com exclusividade seus principais planos para a gestão.

“O que imagino é um crescimento na parte estrutural do Fortaleza. Sempre foi meu sonho fazer grandes obras no Pici. Pretendo deixar no Fortaleza, tanto no Pici como no CT, mais obras de infraestrutura”, disse Rolim, que é engenheiro e dono de uma construtora.

Legenda: Rolim Machado é engenheiro e dono de uma construtora Foto: Davi Rocha/SVM

Construção, obras e reformas fazem parte da vida de Rolim Machado e também de sua relação com o Fortaleza. O cuidado com a estrutura do clube vem, na verdade, de berço. Ele é filho de Ricardo Rolim Machado, ex-presidente do Fortaleza que comprou com dinheiro do próprio bolso o terreno que hoje abriga a sede do clube, no Pici.

O Fortaleza sempre treinava no Pici, mas era um clube de subúrbio que treinava aqui, não era de propriedade do Fortaleza. O dono do clube de subúrbio emprestava para o Fortaleza. Um dia o Fortaleza chegou para treinar e o dono do time não permitiu. Essa informação chegou ao meu pai, presidente do Fortaleza. Ele veio imediatamente e perguntou quanto era o terreno, se o proprietário vendia. Comprou o terreno e logo em seguida fez uma reunião com a diretoria, chamou Alcides Santos, e participou que estava doando o terreno para o Fortaleza e que ali seria construído o estádio Alcides Santos. Rolim Machado Presidente do Fortaleza

Legenda: Rolim Machado no Centro de Excelência Alcides Santos Foto: Davi Rocha/SVM

Muitos anos depois, José Rolim Machado, honrando a história do pai, participou ativamente da construção e do desenvolvimento do estádio Alcides Santos. Já adulto e atuando nos bastidores do clube, ele se envolveu em uma campanha para a construção das arquibancadas do estádio localizado no Pici.

“A gente ficava aqui na praça Ney Rebouças, vendendo feijoada, trocando por cimento, para poder começar a fazer aqui as arquibancadas do Alcides Santos”, contou Rolim sobre a campanha realizada por ele e outros colegas torcedores do Fortaleza.

ENTRADA NA GESTÃO DO FORTALEZA E DESEJO POR OBRAS

O legado deixado pelo pai e o envolvimento com o clube desde jovem fizeram com que Rolim passasse a participar cada vez mais ativamente dos processos internos do Leão. Apesar do desejo de permanecer no anonimato, a partir de 2016 ele passou a ganhar espaço de atuação interna no clube, mais uma vez ligado a questões estruturais.

Participei da eleição do Conselho Deliberativo em 2016, fui eleito secretário. O presidente Flávio Novais me convidou para entrar, eu disse: ‘Tem uma condição para eu entrar: eu conseguir formar uma comissão de obras’. Eu via muitos abnegados torcedores do Fortaleza doando dinheiro, material e isso não tinha um direcionamento. Eu, como engenheiro, quis trazer um pouco de organização e destinar corretamente essas verbas e materiais. A gente formou uma comissão de obras, como Conselho Deliberativo. Rolim Machado Presidente do Fortaleza

Legenda: Rolim Machado foi eleito presidente do Fortaleza para o triênio 2025-27 Foto: Davi Rocha/SVM

Nos anos seguintes, Rolim Machado passou a envolver-se cada vez mais na gestão do Fortaleza, ocupando cargos como o de diretor de patrimônio, segundo vice-presidente, assessor da presidência e, mais recentemente, presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza. Em dezembro, foi eleito presidente do clube.

COMO PRESIDENTE, ROLIM MACHADO QUER MAIS OBRAS

Agora presidente do Fortaleza Esporte Clube, Rolim Machado terá como tônica de seu mandato justamente o cuidado e o desenvolvimento da estrutura do clube. O grande desejo do dirigente é o crescimento na parte estrutural do Fortaleza, através de grandes obras, que começaram ainda em 2024, ao final da temporada.

“O serviço de descompactação do gramado, realinhamento, melhoria na drenagem, valas interligando as espinhas de drenagem, esse serviço já foi feito. Estamos agora começando o serviço na portaria. Quando os jogadores chegarem, vão ser mais bem recebidos, quando a torcida vier aqui também vai ter uma recepção bem mais bacana pra eles”, contou Rolim.

Legenda: Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Fortaleza Foto: Davi Rocha/SVM

E a projeção para 2025 é também de mais obras, buscando melhorias estruturais no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, e no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú, principais espaços do Fortaleza.

A gente vai começar uma reforma do prédio administrativo, para ampliar as áreas do pessoal, fazer um auditório, uma sala para a presidência, novas salas do jurídico, administrativo, financeiro. E também a parte de revitalização dos alojamentos do CT, execução do ginásio coberto para a prática de esportes de tênis (futsal, vôlei e basquete), ter a nossa própria quadra. Rolim Machado Presidente do Fortaleza

Para viabilizar os planos de reformas estruturais, Rolim Machado revelou que irá se reunir semanalmente com os demais dirigentes da associação e da SAF do Fortaleza para tratar sobre a gestão estrutural do clube, que ficará a cargo justamente da associação, que agora está sob a sua presidência.

Legenda: Rolim Machado comanda a associação do Fortaleza Foto: Davi Rocha/SVM

Esta gestão estrutural é, inclusive, de acordo com Rolim, um dos principais destinatários dos recursos que o clube arrecada com o programa de sócio-torcedor. “O dinheiro do sócio-torcedor, ele vai também para esse tipo de investimento. Boa parte do dinheiro do sócio-torcedor é investido dentro da estrutura do Fortaleza Esporte Clube”, disse.

Para Rolim, um clube que tem crescimento tão exponencialmente dentro de campo precisa, mais do que nunca, de uma boa estrutura para dar as melhores condições de trabalho para seus profissionais. Esta é, portanto, a missão que Rolim Machado encara enquanto presidente do Fortaleza: infraestrutura de ponta para potencializar os resultados do Leão.