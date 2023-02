Fortaleza viaja ao Uruguai para estrear na Libertadores; veja cobertura exclusiva

O Fortaleza embarcou rumo a Montevidéu, no Uruguai, na tarde desta terça-feira (21). Em voo fretado, a equipe deixou o Aeroporto Internacinal de São Paulo por volta das 15h30 (de Brasília). O Tricolor do Pici enfrenta o Deportivo Maldonado na estreia da Libetadores de 2023.

Legenda: Jogadores do Fortaleza em viagem ao Uruguai, para a disputa da Libertadores de 2023. Foto: Lucas Catrib/SVM

Nesta quarta-feira, em terras uruguaias, o Leão realiza treino durante a manhã no CT do Montevideo City. Após as atividades, a equipe embarca no ônibus para Maldonado, onde será realizada a partida.

COBERTURA DO SVM

Fortaleza e Deportivo Maldonado se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Estádio Domingo Burgueño Miguel, a partir das 21 horas (de Brasília).

Legenda: Denise Santiago e Lucas Catrib fazem a cobertura do Fortaleza na estreia da Libertadores 2023. Foto: Divulgação

Além do Diário do Nordeste, a TV Diário, a Verdinha e a TV Verdes Mares vão acompanhar de perto o time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

VEJA COMO FOI O EMBARQUE DO TRICOLOR