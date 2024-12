Manchester United x Newcastle: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Newcastle entram em campo nesta segunda-feira (30), às 17 horas (de Brasília), no gramado do Old Trafford, pela 19ª rodada da Premier League. As equipes vivem momentos diferentes na competição.

O Manchester ocupa a 14ª posição na tabela com 22 pontos em 18 jogos. Apenas sete pontos distanciam a equipe da zona de rebaixamento. Já o Newcastle vem embalado com três vitórias nos últimos cinco jogos e ocupa a 7ª colocação, apenas seis pontos atrás do quarto colocado.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ Premium.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Manchester United: Onana; Yoro, Maguire e Martínez; Mazraoui, Casemiro, Mainoo e Dalot; Diallo, Eriksen (Zirkzee) e Hojlund. Técnico: Ruben. Amorim

Provável escalação do Newcastle United: Dubravka; Trippier (Targett), Schar, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton; Murphy, Gordon e Isak. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA | MANCHESTER UNITED X NEWCASTLE

Competição: 19ª rodada do Campeonato Inglês.

Data: 30 de dezembro, segunda-feira.

Local: Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra).

Horário: 17 horas (de Brasília).